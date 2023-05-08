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الرياضي

«القوس والسهم» يختتم اختبارات عناصر «آسيوية سنغافورة»

«القوس والسهم» يختتم اختبارات عناصر «آسيوية سنغافورة»
9 مايو 2023 01:17

دبي (الاتحاد)

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اختتم اتحاد القوس والسهم «الاختبار الوطني الأول 2023»، الذي أقيم في نادي شرطة الشارقة، لاختيار لاعبي المنتخب الوطني المشارك في بطولة آسيا- المرحلة الثانية - التي تستضيفها سنغافورة من 3 إلى 11 يونيو المقبل. وأكد حميد عبدالله المشرخ، الأمين العام للاتحاد، أهمية هذه الاختبارات، انطلاقاً من الرغبة الكبيرة لإظهار المردود الفني المشرف الذي يمهد الطريق لحصد النتائج التي تتماشى مع استراتيجية مجلس الإدارة برئاسة الدكتور سعيد مصبح الكعبي، بتمكين عناصر المنتخب بالقدرات والمهارات، التي تتوج هذه الجهود بالنتائج المتميزة في الاستحقاقات الإقليمية والدولية. وذكر المشرخ أن المنتخب سيشارك أيضاً بعد آسيوية سنغافورة في بطولة العالم ببرلين من 29 يوليو إلى 7 أغسطس، والتي تعتبر من المنافسات ذات المستوى العالي، بما يستدعي انتقاء أفضل اللاعبين من خلال الدرجات التي سيحصلون عليها في الاختبار الوطني الثاني المقرر انعقاده في الفترة من 16 إلى 18 يونيو من العام الجاري.

اتحاد القوس والسهم
سنغافورة
منتخبنا للقوس والسهم
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