الوصل بطلاً لكأس نائب رئيس الدولة لألعاب القوى

دبي (وام)

تُوج فريق الوصل بلقب كأس نائب رئيس الدولة لألعاب القوى، ونال نادي الشارقة لرياضة المرأة لقب السيدات، وذهبت صدارة فئة الناشئين إلى النصر والناشئات إلى نادي الإمارات.

وحصد الوصل 102 نقطة في فئة العموم، وأحرز شباب الأهلي المركز الثاني برصيد 89 نقطة، والشارقة المركز الثالث برصيد 81 نقطة، وتفوق نادي الشارقة لرياضة المرأة في فئة السيدات بحصد 135 نقطة، وجاء البطائح وصيفاً برصيد 69 نقطة، ونادي الإمارات ثالثاً برصيد 24 نقطة.

وعلى مستوى الناشئين، حصد النصر المركز الأول برصيد 106 نقاط، ونادي أبوظبي المركز الثاني برصيد 40 نقطة، وكلباء المركز الثالث برصيد 28 نقطة.

وحقق نادي الإمارات صدارة الناشئات برصيد 87 نقطة، ونادي أبوظبي المركز الثاني برصيد 77 نقطة، ودبا الحصن المركز الثالث برصيد 70 نقطة. وأقيمت البطولة، التي نظمها اتحاد الإمارات لألعاب القوى أمس بنادي ضباط شرطة دبي، بمشاركة 331 لاعباً ولاعبة يمثلون 18 نادياً، لفئات الرجال، والسيدات، والناشئين والناشئات، بالتزامن مع اليوم العالمي لألعاب القوى الذي يوافق يوم 7 مايو سنوياً.

حضر المنافسات وتوّج الفائزين اللواء الدكتور محمد عبد الله المر رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، وفهد عبد الله بن جمعة نائب رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأكد اللواء الدكتور محمد المر أن البطولة تحمل اسماً غالياً على قلوبنا، وتأتي متزامنة مع فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لألعاب القوى، وتقدم للجميع صورة مشرفة وجديرة بالاهتمام حول حالة التطور في المستويات الفنية للاعبي ولاعبات ألعاب القوى في أندية الدولة.

وأوضح أن رياضة ألعاب القوى قادرة على تقديم أفضل العناصر من اللاعبين واللاعبات لدعم صفوف المنتخبات الوطنية بالعناصر القادرة على مواجهة التحديات في المنافسات الخارجية، على غرار المشاركة الناجحة مؤخراً في بطولة غرب آسيا.