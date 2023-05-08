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الرياضي

«البطاقة الحمراء» ترسم نهاية ميرال مع «البرتقالي»

«البطاقة الحمراء» ترسم نهاية ميرال مع «البرتقالي»
9 مايو 2023 01:17

رضا سليم (دبي)

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أنهى السلوفيني ميرال ساماردزيك مدافع فريق عجمان مسيرته مع الفريق، بالبطاقة الحمراء التي حصل عليها في مباراة الوحدة بالجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، نتيجة احتكاكه مع جواو بيدرو مهاجم «العنابي» وهو ما يحرم قائد الدفاع البرتقالي من اللعب أمام شباب الأهلي في الجولة 26 والأخيرة للدوري، لتصبح مباراة الوحدة هي ختام مشوار اللاعب مع عجمان، حيث ينتهي عقده مع ناديه مع نهاية مباريات الفريق في الدوري.
كانت إدارة عجمان قد تعاقدت مع نادي الغندري مدافع الأفريقي التونسي ومنتخب نسور قرطاج لتأمين الدفاع البرتقالي، خاصة أن المفاوضات مع ميرال في الموسم الماضي تأخرت بشكل كبير ليوقع لمدة موسم واحد، كما أقدمت الإدارة البرتقالية على التعاقد مع لاعب آخر يهدد باستمرار مسيرة ميرال  مع الفريق، مع تعثر مفاوضات التمديد معه من الموسم الماضي، حيث رفض التجديد لأكثر من موسم.
كان ميرال قد ظهر بمستوى متميز مع الفريق على مدار موسمين ولعب في دوري الموسم الحالي 1440 دقيقة خلال 17 مباراة وسجل هدفاً، ورغم الغياب للإصابات والإيقاف، إلا أن اللاعب نجح في ترك بصمة كبيرة في الفريق، فيما لعب الموسم الماضي 2263 دقيقة خلال 26 مباراة، وسجل هدفاً وحيداً، وحصل في الموسم الحالي على 5 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء، وفي الموسم الماضي 3 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء.
وتعمل إدارة نادي عجمان على حسم كافة الصفقات مبكراً، في ظل وجود عدد من اللاعبين الأجانب الذين تمتد عقودهم للموسم المقبل، منهم وليد أزارو وفراس بالعربي، في حين تنتهي إعارة علي مدن من الرفاع البحريني، وستكون مهمة الإدارة هذا الموسم أسهل مع تواجد عدد كبير من اللاعبين المواطنين والأجانب بالفريق.

ميرال
عجمان
دوري أدنوك للمحترفين
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