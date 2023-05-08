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الرياضي

محمد بن ثعلوب يهنئ «الفرسان» بلقب الدوري

محمد بن ثعلوب الدرعي
9 مايو 2023 01:17

أبوظبي (الاتحاد)

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تقدم محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار بالتهنئة والتبريكات إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، بمناسبة تتويج فريق النادي الأول لكرة القدم بلقب بطولة دوري أدنوك لأندية المحترفين لموسم 2022–2023، والذي جاء ترجمة للجهود الإدارية والفنية والوقفة الجماهيرية طيلة الموسم، في ظل الدعم الذي يجده النادي العريق من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس النادي.
وثمن الدرعي الدعم المتواصل من القيادة العليا للنادي، مما أسهم في الطفرة الفنية لفريق القلعة الرياضية الكبيرة، ما ساعدة في بلوغ منصة التتويج الذهبية استثماراً للقاعدة العريضة للفريق الأول. كما قدم التهنئة والتبريكات لرئاسة وإدارة النادي واللاعبين والجهاز الفني والإداري وجمهور الفريق الذهبي، متمنياً التوفيق لكافة الفرق المشاركة التي قدمت موسماً استثنائياً دعماً لجهود رابطة دوري المحترفين.

محمد بن ثعلوب
محمد بن ثعلوب الدرعي
دوري أدنوك للمحترفين
دوري المحترفين
شباب الأهلي
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