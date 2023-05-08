«الإمارات للدراجات» يخطف 3 مراكز ضمن «توب 10»

أبوظبي (الاتحاد)

حقق فريق الإمارات بداية قوية مع انطلاقة مشواره في اليوم الأول من سباق إيطاليا للدراجات، حيث صعد ثلاثة دراجين إلى المراكز العشرة الأولى، وتمكن ألميدا من الوصول إلى المركز الثالث بفارق 29 ثانية عن الفائز.

ووصل ريمكو إيفنيبويل (من فريق سودال كويكستب) إلى خط النهاية بواقع 21 دقيقة و18 ثانية، فأصبح أول قميص زهري في السباق، وتبعه ألميدا بسرعة مذهلة تبلغ 54 كم في الساعة، على المسار الذي تميز بأرضه المنبسطة في أغلبه، انطلاقاً من فوساسيا مارينا حتى أورتونا (19.6 كم).

ومن جانبه قال ألميدا: «أعرف قدراتي الخاصة لكنني فوجئت قليلاً بالوقت الذي وصلت فيه إلى خط النهاية. لكن كل ذلك يؤكد العمل الجيد الذي قام به الفريق لذلك نحن سعداء بما قدمناه. وعلينا أن نبدأ بالشكل الصحيح ثم ندع السباق يسير كما هو مخطط له، ولهذا فأنا أعتقد أننا في وضع جيد.»

يُذكر أن جاي فاين كان قد احتفظ أيضاً بمركز متقدم، حيث احتل البطل الأسترالي في النهاية المركز السابع في سباق الزمن للنخبة.

أما براندون ماكنولتي فقدم عرضاً سريعاً في الانطلاق الأخيرة حتى خط النهاية، حيث حصل على أسرع وقت في القطاع الأخير وتسلق منصة التتويج لارتداء القميص الأزرق.