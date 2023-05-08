سلة «الفرسان» إلى نهائيات آسيا

علي معالي (دبي)

تأهل فريق شباب الأهلي لكرة السلة إلى نهائيات بطولة آسيا «منطقة الخليج»، بعد الفوز في على الهلال السعودي بنتيجة 88-76، في المباراة التي جرت على صالة نادي شباب الأهلي بدبي.

جاءت نتيجة أشواط المباراة 21-17، 23-22، 19-14، 25-23 لمصلحة «الفرسان»، الذي سيطر من البداية إلى النهاية على المباراة بفضل تألق مجموعة من اللاعبين، والذين قدموا عرضاً كبيراً شرفوا من خلاله السلة الإماراتية، بعد أداء مميز من الشقيقين سعيد ومحمد مبارك والفتى الذهبي حامد عبداللطيف، وطلال سالم ونيكولاس براندون.

وكان واضحاً أن الجهاز الفني بقيادة البوسني زوران ومساعده سعيد عتيق قد درسا المنافس السعودي جيداً، حيث كان التفوق الأكبر والسيطرة الواضحة لشباب الأهلي من خلال ثلاثيات رائعة من نيكولاس وحامد مبارك، ومحمد مبارك والتمريرات السحرية من سعيد مبارك.