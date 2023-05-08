الثلاثاء 9 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

على خطى الكبار.. شباب الأهلي بطل «دوري 21 »

على خطى الكبار.. شباب الأهلي بطل «دوري 21 »
8 مايو 2023 21:06

معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
شباب الأهلي يطلب تنظيم نهائيات غرب آسيا للسلة
لورينسي يمنح الأمل لـ «الراقي» بعد النجاة من «الكارثة»!

احتفل شباب الأهلي بحسم لقب دوري المحترفين تحت 21 عاماً للموسم الثالث على التوالي، "وذلك بعد ساعات من حسم الفريق الأول بالنادي للقب دوري أدنوك للمحترفين"، بفوزه على ضيفه بني ياس 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد مكتوم بن راشد ضمن الجولة 25 وقبل الأخيرة للدوري، والتي شهدت تعثر الشارقة "الوصيف" بالتعادل مع دبا 1-1، فيما تعادل الجزيرة «الثالث» مع الظفرة من دون أهداف.
وفي بقية المباريات، تغلب الوحدة على عجمان 2-0، وخورفكان على حساب ضيفه اتحاد كلباء 4-1، والعين أمام ضيفه الوصل 2-1.
وحسم «الفرسان» اللقب قبل جولة الختام بعدما نجح في تعزيز صدارته للترتيب برصيد 58 نقطة، مقابل 52 للشارقة الوصيف، و51 للجزيرة الثالث، و50 نقطة للعين الرابع، وهو اللقب الثالث على التوالي لشباب الأهلي في المسابقة ذاتها، ليكون ثاني أكثر الفريق تتويجاً باللقب بعد العين البطل في 7 مناسبات.
وأنهى شباب الأهلي الشوط الأول لمباراته أمام ضيفه بني ياس بالتقدم بهدف شيكنا دومبيا في الدقيقة 35، قبل أن يضيف سلطان البلوشي في الدقيقة 60، وكايكوي سواريس في الدقيقة 64، الهدفين الثاني والثالث، في انتظار التتويج الرسمي بدرع الدوري في مباراة الجولة الأخيرة أمام عجمان الأحد المقبل على استاد راشد بن سعيد.

دوري أدنوك للمحترفين
العين
شباب الأهلي
بني ياس
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
«ميرال» تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي
دنيا
«ميرال» تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي
اليوم 13:23
موضوعية
الإمارات
كوادر إماراتية طبية: الإمارات تحقق إنجازات نوعية في مجال الرعاية الصحية
اليوم 13:09
الاتحاد يقطع خطوة إلى «مونديال الأندية»
الرياضي
الاتحاد يقطع خطوة إلى «مونديال الأندية»
اليوم 13:03
شباب الأهلي يطلب تنظيم نهائيات غرب آسيا للسلة
الرياضي
شباب الأهلي يطلب تنظيم نهائيات غرب آسيا للسلة
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©