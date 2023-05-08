على خطى الكبار.. شباب الأهلي بطل «دوري 21 »

معتصم عبدالله (دبي)

احتفل شباب الأهلي بحسم لقب دوري المحترفين تحت 21 عاماً للموسم الثالث على التوالي، "وذلك بعد ساعات من حسم الفريق الأول بالنادي للقب دوري أدنوك للمحترفين"، بفوزه على ضيفه بني ياس 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد مكتوم بن راشد ضمن الجولة 25 وقبل الأخيرة للدوري، والتي شهدت تعثر الشارقة "الوصيف" بالتعادل مع دبا 1-1، فيما تعادل الجزيرة «الثالث» مع الظفرة من دون أهداف.

وفي بقية المباريات، تغلب الوحدة على عجمان 2-0، وخورفكان على حساب ضيفه اتحاد كلباء 4-1، والعين أمام ضيفه الوصل 2-1.

وحسم «الفرسان» اللقب قبل جولة الختام بعدما نجح في تعزيز صدارته للترتيب برصيد 58 نقطة، مقابل 52 للشارقة الوصيف، و51 للجزيرة الثالث، و50 نقطة للعين الرابع، وهو اللقب الثالث على التوالي لشباب الأهلي في المسابقة ذاتها، ليكون ثاني أكثر الفريق تتويجاً باللقب بعد العين البطل في 7 مناسبات.

وأنهى شباب الأهلي الشوط الأول لمباراته أمام ضيفه بني ياس بالتقدم بهدف شيكنا دومبيا في الدقيقة 35، قبل أن يضيف سلطان البلوشي في الدقيقة 60، وكايكوي سواريس في الدقيقة 64، الهدفين الثاني والثالث، في انتظار التتويج الرسمي بدرع الدوري في مباراة الجولة الأخيرة أمام عجمان الأحد المقبل على استاد راشد بن سعيد.