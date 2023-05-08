سالم القاسمي: البطولات المحلية تعكس تطور «المبارزة الإماراتية»

دبي (وام)



أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادات الآسيوي والعربي والإماراتي للمبارزة، أن استراتيجية الاتحاد في تحقيق أكبر استفادة من البطولات المحلية، تسير بشكل متميز، وتعكس التطور الإيجابي الذي طرأ على مستوى اللعبة.

وحضر رئيس الاتحاد ختام فعاليات بطولة الاتحاد للمبارزة لفئة العمومي في أسلحة المبارزة الثلاثة، الإيبيه والفلوريه والسابر، التي أُقيمت على مدار يومين في صالة أسماء بنت النعمان بمنطقة الطوار في دبي.

وأشاد الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي بالمستوى المهاري للاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة، التي تُعد التاسعة في أجندة الاتحاد المحلية، والتطور في مبارزة الإمارات، علاوة على الارتقاء الواضح لمستوى اللاعبات اللاتي وصلن لأعلى مستوى، لاسيما من المواطنات بحكم تمثيلهن للمنتخبات الوطنية.

وقال: «هذه البطولة هي المحطة قبل الأخيرة من سلسلة البطولات المحلية لموسم 2022-2023، والتي تختتم بإقامة أغلى البطولات، كأس صاحب السمو رئيس الدولة، نهاية مايو الجاري في أبوظبي».

وأكد أن استراتيجية الاتحاد تقوم على تكثيف عدد البطولات المحلية والمشاركات الخارجية، سعياً لرفع كفاءة اللاعبين وصقل موهبتهم ووضعهم على الطريق الصحيح، نحو تحقيق الإنجازات وحصد الميداليات في مختلف المحافل الدولية.

وأُقيمت البطولة لتجهيز لاعبي منتخب الإمارات المصنفين قبل السفر لمعسكر الإعداد الخارجي في إيطاليا، استعداداً لبطولة آسيا للمبارزة، المقررة بالصين من 16 إلى 22 يونيو المقبل.

وأشاد رئيس الاتحاد بمستوى تنظيم البطولة والحكام والأجهزة الإدارية والفنية للفرق، مثنياً على جهود الاتحاد والأندية والمراكز.

وشارك في البطولة أكثر من 90 لاعباً ولاعبة مثلوا أندية الدولة للمبارزة.

وتوج الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي بطلات اليوم الختامي من البطولة، التي خصصت لمسابقات الفتيات في أسلحة الفلوريه والإيبيه والسابر، بحضور على المرزوقي المدير التنفيذي للاتحاد ولطيفة الحوسني عضو مجلس الإدارة.

وأسفرت منافسات العمومي عن تتويج مهرا العلي لاعبة نادى الفجيرة بلقب سلاح السابر، وحققت نوره البريكي لاعبة نادي أبوظبي للمبارزة لقب سلاح الفلوريه، وفازت ياكسوان زانج لاعبة أكاديمية «أم كى» بلقب سلاح الإيبيه.