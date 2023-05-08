تن هاج: «الأبطال» هدفنا وحياتنا

لندن (د ب أ)

قال إريك تن هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، إن لاعبي الفريق لا يفترض بهم الشعور بالأسف، وإنما عليهم مواصلة البحث عن التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وجاء ذلك بعد أن تلقى مانشستر يونايتد الهزيمة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز وخسر أمام مضيفه وستهام صفر / 1 أمس الأحد في المرحلة الخامسة والثلاثين.

ورغم سيطرة مانشستر يونايتد على مجريات اللعب، حسم وستهام المباراة لصالحه بهدف سجله سعيد بن رحمة في الدقيقة 27.

وقال تن هاج في تصريحات نشرها مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي اليوم الاثنين: "بالطبع نحن نشعر بالإحباط. أعتقد أننا بدأنا المباراة بشكل جيد. أعتقد أننا لعبنا جيداً في الشوط الأول وصنعنا فرصا جيدة. سددنا الكرة مرتين في العارضة، وكان لدينا المزيد من الفرص وبعد ذلك حدث خطأ واحد، تسبب في تحول المباراة. في الشوط الثاني لم نتمكن من العودة بقوة".

وعن خطأ حارس المرمى ديفيد دي خيا، قال تن هاج: "الجميع ومعهم ديفيد يعلمون أننا استقبلنا الهدف من خطأ، لكنه يظل حارس مرمى رائعاً. الأخطاء جزء من كرة القدم ويجب أن نتعايش معها ونعود بقوة كفريق".

وأضاف المدرب: "محبطون لعدم تسجيل الأهداف. لقد صنعنا العديد من الفرص وكانت المباراة في أيدينا. كنا بحاجة إلى المزيد من الفعالية أمام المرمى. سنحت لنا أربع أو خمس فرص جيدة لم نستغلها".

وتابع :"علينا الاستمرار وعلينا إظهار شخصيتنا... نحن بحاجة إلى الطاقة. الأمر في رأسك وليس فقط في ساقيك".

وأضاف تن هاج: "قلت للاعبين لا تشعروا بالأسف. نريد أن نكون في دوري الأبطال، ودوري الأبطال هو حياتنا، لذلك عليك أن تعاني وعليك أن تضحي... كما قلت، الأخطاء يمكن أن تحدث. في هذا الموسم واجهنا بعض الانتكاسات الرهيبة، لذا أكرر، علينا إظهار الشخصية والاستمرار".