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«اللص» يعاقب رودريجو

«اللص» يعاقب رودريجو
8 مايو 2023 19:00

مدريد(أ ف ب) 
فتحت الشرطة الإسبانية تحقيقاً في حادث سطو وقع ليلة الاثنين، في منزل مهاجم ريال مدريد الإسباني لكرة القدم الدولي البرازيلي رودريجو، وفق مصادر في الشرطة.
وقالت المصادر إن عملية السطو وقعت في منزل اللاعب في مدينة بالقرب من العاصمة مدريد في الصباح المبكر، موضحة أن "حارس أمن خاص أخطر" الشرطة.
وأضافت عندما وصل رجال الشرطة إلى مكان الحادث اكتشفوا "الباب مكسوراً وغرفاً عدة مقلوبة"، لكن محتويات وقيمة المسروقات التي أخذها اللصوص غير معروفة في الوقت الحالي.
وحصلت السرقة بعد يوم من فوز ريال مدريد على أوساسونا 2-1 في المباراة النهائية لمسابقة كأس الملك في إشبيلية، حيث سجل رودريجو ثنائية (2 و70).
وانضم رودريجو إلى قائمة اللاعبين الذين تعرضوا للسرقة في العاصمة الإسبانية، مثل زملائه في الفريق داني كارفاخال والفرنسي كريم بنزيمة، الذي تعرض منزله للسرقة العام الماضي خلال مباراة فريقه ضد إلتشي.
وكان الحرس المدني الإسباني والشرطة الأوروبية "يوروبول" أعلنا في أكتوبر 2019، عن تفكيك شبكة للصوص استهدفت لاعبي كرة القدم من أتلتيكو مدريد وريال مدريد.
وأوضحت وسائل الإعلام الإسبانية بعد ذلك أن من بين ضحايا هذه الشبكة من اللصوص بنزيمة، وزميله السابق في النادي الملكي لاعب الوسط الحالي لمانشستر يونايتد الإنجليزي الدولي البرازيلي كاسيميرو، ولاعب وسط أرسنال الإنجليزي الحالي الغاني توماس بارتي، الذي كان يلعب وقتها مع أتلتيكو مدريد.

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