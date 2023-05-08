الإمارات تفوز بعضوية «تنفيذي الآسيوي» للرياضة الجامعية

دبي (وام)

فازت الإمارات بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للرياضة الجامعية، في دورته 2023-2027، عبر مرشحها علي مسري الظاهري خلال الانتخابات التي عقدت اليوم، في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد، والتي استضافتها دبي على مدار 3 أيام.

وحصل علي مسري على أعلى الأصوات بين كل المرشحين على كل المناصب، بحصوله على 23 من إجمالي 31 صوتاً، بعد منافسة قوية على عضوية المكتب التنفيذي بين 10 مرشحين من جميع أنحاء القارة، ليتم اختيار 4 منهم.

وفاز أيضاً بمقعد عضوية المكتب التنفيذي كل من سامي قره بتيان (لبنان)، وسوزوكي دايشي (اليابان)، وأيوب حنفية (ماليزيا).

وفي المناصب الأخرى، فاز الصيني لوي ليكسين بمنصب رئيس الاتحاد بالتزكية، وفاز بمنصب النائب الأول جارلسخان دورجسرن من منغوليا، وبمنصب النائب كل من السعودي الدكتور خالد المزيني، وتسينج شنج يو.

وفي منصب الأمين العام، فاز السنغافوري سيتو شينج فاف، كما فاز الصيني يان يوتونج بمنصب نائب الأمين العام، وفاز ها وونج يونج من كوريا بمنصب أمين الصندوق، وفازت بمنصب المدقق المالي هوانج شيا جو ومعها بشيريان هادي من إيران.

وعبر علي مسري الظاهري، المدير التنفيذي للاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، عن سعادته بهذا الفوز الذي تحقق بدعم القيادة الرشيدة، والذي عكس مكانة دولة الإمارات على الصعيد القاري، بحصوله على أعلى الأصوات بين كل المرشحين.

وأضاف: "النتيجة التي تحققت جاءت بفضل دعم مباشر من معالي دكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، والشيخ سهيل بن بطي سهيل آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية، أمين عام اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، وجميع ممثلي الدول العربية في الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي".

وأعلن مسري أن الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي المنتخب سيناقش آلية العمل خلال السنوات الأربع المقبلة، وقال: "لدينا العديد من الملفات والبرامج، التي نعتزم طرحها لتطوير الرياضة الجامعية على مستوى القارة، ومن المؤكد أنها ستسهم في تطويرها على الصعيد المحلي أيضاً".