فرانكفورت يضحي بجلاسنر في الصيف

فرانكفورت(د ب أ)

ذكرت تقارير صحفية أن أوليفر جلاسنر سيرحل عن منصب المدير الفني لنادي آينتراخت فرانكفورت هذا الصيف، رغم أن عقده يمتد حتى 2024.

وبحسب صحيفة "بيلد"، فإنه لم يتضح بعد ما إذا كان جلاسنر سيبقى في منصبه، حتى موعد المباراة النهائية لكأس ألمانيا أمام لايبزج في الثالث من يونيو المقبل.

وأشارت بيلد إلى أن جلاسنر والمدير الرياضي لفرانكفورت ماركوس كروشه سيعقدان محادثات خلال الأيام القادمة، لتحديد موعد رحيل المدرب عن النادي.

ولم يعقب فرانكفورت على تقرير صحيفة بيلد.

وقاد جلاسنر فريقه فرانكفورت للتتويج بلقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، وصعد به لنهائي كأس ألمانيا هذا الموسم، لكن الفريق يعاني في البوندسليجا، إذ يحتل المركز التاسع بفارق خمس نقاط عن المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

وخسر فرانكفورت في مباراته الأخيرة أمام هوفنهايم المتعثر، لتكون المباراة العاشرة على التوالي التي يخفق خلالها في تحقيق النصر.

وأوضحت بيلد أن دينو توبمولر المدرب المساعد السابق لكل من بايرن ميونيخ ولايبزج، مرشح لتولي منصب المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت. وعمل توبمولر مدرباً مساعداً لجوليان ناجلسمان في لايبزج خلال موسم 2020 / 2021، قبل أن يرافقه إلى بايرن ميونيخ. في أكتوبر 2021، أناب توبمولر عن ناجلسمان في أربع مباريات رسمية في ظل غياب ناجلسمان بسبب وعكة صحية.

وقال أكسيل هيلمان المتحدث باسم مجلس الإشرافي لفرانكفورت في تصريحات لقناة "بيلد" التليفزيونية أمس الأحد، إن النادي عرض على جلاسنر الاستمرار لما بعد نهاية عقده، لكن لم يجر قبول العرض حتى الآن.