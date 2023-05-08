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الرياضي

ميسي يعود إلى تدريبات سان جيرمان

ميسي يعود إلى تدريبات سان جيرمان
8 مايو 2023 16:45

باريس(رويترز) 
أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، أن لاعبه ليونيل ميسي عاد إلى المران بعد إيقافه بسبب السفر إلى السعودية والغياب عن المران دون إذن.
وذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن سان جيرمان أوقف ميسي أسبوعين بسبب سفره إلى السعودية، في الوقت الذي كان من المفترض فيه أن يحضر مران ناديه عقب الخسارة 3-1 أمام لوريان الشهر الماضي.
وغاب ميسي، الذي تقدم باعتذار لناديه ولزملائه يوم الجمعة، عن تشكيلة سان جيرمان التي فازت 3-1 على تروا صاحب المركز قبل الأخير في الدوري أمس الأحد.
ونشر سان جيرمان صورة لميسي على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء مرانه، وكتب "المهاجم الأرجنتيني لباريس سان جيرمان عاد للمران يوم الاثنين الثامن من مايو".
ويتصدر سان جيرمان الدوري بفارق ست نقاط عن لانس وثماني نقاط عن أولمبيك مرسيليا قبل آخر أربع جولات.
وثارت تكهنات حول مستقبل ميسي مع سان جيرمان في الأيام الأخيرة.
وقال مصدر مقرب من قائد الأرجنتين، إن اللاعب الذي سيبلغ عامه 36 الشهر المقبل تلقى عرضاً رسمياً من الهلال السعودي، في ظل أنه لم يمدد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية.
وعينت السعودية ميسي كسفير للسياحة العام الماضي وزار جدة في مايو 2022، ثم عاد في يناير لخوض مباراة ودية مع باريس سان جيرمان ضد فريقي النصر والهلال وواجه كريستيانو رونالدو.

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