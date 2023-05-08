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الفيفا يدين العنصرية ضد فلاهوفيتش

الفيفا يدين العنصرية ضد فلاهوفيتش
8 مايو 2023 14:42

روما(د ب أ)

أدان السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الإساءات العنصرية التي تعرض لها دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس، خلال المباراة أمام أتلانتا أمس الأحد ضمن منافسات الدوري الإيطالي. وقال إنفانتينو اليوم الاثنين عبر تطبيق "إنستجرام" إن ما حدث "ليس مقبولاً على الإطلاق"، وأكد أنها ليست حادثة فردية.
وقال إنفانتينو :"أناشد السلطات المعنية بضمان تطبيق عقوبات صارمة في التعامل مع هذه الحوادث كي يكون ذلك بمثابة رادع قوي."
وكان الصربي الدولي فلاهوفيتش قد حصل على إنذار في الثواني الأخيرة من المباراة، بعد أن أضاف الهدف الثاني ليوفنتوس، في المباراة التي انتهت بالفوز 2 / صفر، حيث رد على الهتافات العنصرية التي وجهت له من المدرجات خلال احتفاله بالهدف.
وقال إنفانتينو:" أدعم أنا والفيفا دوشان فلاهوفيتش، مثلما نفعل مع أي لاعب آخر أو مدرب أو حكم أو مشجع أو أي مشارك في مباراة كرة قدم يتعرض للعنصرية أو أي من أشكال التمييز." 

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وتجدر الإشارة إلى أن هذا الموسم شهد تكرر الإساءات العنصرية ومعاداة السامية خلال مباريات الدوري الإيطالي.

إنفانتينو
دوسان فلاهوفيتش
يوفنتوس
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