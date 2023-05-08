الحمرية يحقق أول «بطولة سلة» بعد 592 يوماً فقط!

علي معالي (الشارقة)

بعد 592 يوماً فقط، أو ما يعادل عاماً و7 أشهر و15 يوماً، من إدراج لعبة كرة السلة في نادي الحمرية، بدأ النادي يجني ثمار عمله المتميز بأول بطولة في تاريخ اللعبة بين جدران النادي، بعد الفوز ببطولة دوري البراعم بالتفوق في المباراة النهائية على فريق الشارقة بنتيجة 38-30 في المباراة التي جرت على صالة نادي الحمرية في إمارة الشارقة.

بدأ نشاط السلة بنادي الحمرية في 22 سبتمبر 2021، وفي يوم 7 مايو 2023 تم التتويج باللقب الأول، لتدخل هذه المرحلة السنية تاريخ النادي من خلال كرة السلة بالنادي من خلال مباراة رائعة قدمها الفريق أمام الشارقة وحضرها عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعبداللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد السلة وجمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية.

ومن فرط إعجاب عيسى هلال بالمستوى المقدم من براعم الفريقين تحدث معهم قبل التتويج، معرباً عن سعادته بما شاهده في أرض الملعب وقرر منح مكافأة خاصة لكل فريق تقديراً ودعماً لهم بعد هذا الأداء المميز.

وعبر جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي عن سعادته، وقال: «أول الحصاد، وما زال الطريق طويل أمامنا، ولدينا جيل من اللاعبين سيكونون مستقبل اللعبة، وبعد الدوري نخطط للكأس».

ويرى إكرامي الرديني مدرب السلة بالنادي أن ما حدث يعتبر طفرة كبيرة ويؤكد أن هناك مواهب مختلفة في اللعبة، وقال: «عندما تم التعاقد معي من جانب النادي قلت لهم لابد ألا نستعجل في حصد البطولات، وأن أختار الجهاز المعاون بمعرفتي وهو ما حدث، لكنني لم أتوقع أنه بعد هذه المدة القصيرة يتم تتويجنا بأول لقب سيظل تاريخياً في سجلات النادي».