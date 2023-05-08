«الأرصاد» تضع «دلما للمحامل الشراعية» على خط الانتظار

أبوظبي (الاتحاد)

كشف نادي أبوظبي للرياضات البحرية، واللجنة المنظمة ل «سباق مهرجان دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً»، الإطار الزمني لانطلاق النسخة السادسة للسباق، والمقرر أحد أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد المقبلين، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الموعد النهائي خلال الساعات المقبلة بناءً على تقارير الأحوال الجوية، وحرصاً على سلامة النواخذة، بهدف ضمان وصول كل المحامل الشراعية المشاركة في السباق إلى خط النهاية.

ويتأهب نحو أكثر من 3000 بحار على متن 125 محملاً من مختلف إمارات الدولة للمشاركة في السباق المرتقب، بحثاً عن الإنجاز لصيد اللقب الأغلى والأهم والأعرق، انطلاقاً من جزيرة دلما، ومروراً بثمان جزر تاريخية، وصولاً إلى خط النهاية على شاطئ كورنيش مدينة المغيرة في مدينة المرفأ.

وأكد سالم راشد الرميثي المدير العام لنادي أبوظبي للرياضات البحرية، على اكتمال كافة التحضيرات للحدث الأبرز، والذي يكمل النجاح الكبير لفعاليات «مهرجان دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً»، وقال: «نترقب خلال الساعات المقبلة الإعلان الرسمي عن موعد انطلاقة السباق الأكبر على صعيد السباقات البحرية التراثية في المنطقة».

وأضاف: «نضع سلامة المشاركين من النواخذة والمحامل الشراعية على رأس أولويات عمل اللجنة المنظمة للسباق، في انتظار الموعد المحدد بناءً على ظروف الطقس وضمان وصول كل المشاركين لخط النهاية»، لافتاً إلى مواكبة اللجنة التحضيرات النهائية للسباق ورصد كل المتطلبات، خلال مراحل السباق المختلفة من خلال 30 قارباً تتولى متابعة إجراءات الفحص الفني.

وتابع: «نحرص التواصل المستمر مع المشاركين لضمان تطبيق كل القوانين، بالإضافة إلى متابعة المحامل، عبر مسار الرحلة التاريخية، من البداية، وحتى لحظة النهاية والوصول، من أجل خروج الحدث بالشكل اللائق، خصوصاً أن النسخة الحالية تشهد المشاركة الأكبر من حيث عدد النواخذة والمحامل الشراعية».

وأشاد المدير العام لنادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالنجاح اللافت لفعاليات المهرجان، والتي استقطبت مشاركة لافتة، وحضور مميز من الزوار، حيث شملت الفعاليات المسابقات البحرية والشاطئية التراثية كمسابقة الصيد بطريقة ال «كاستنج»، ومسابقة صيد الشعري، وسباق التفريس التراثي، سباق التجديف 40 قدم، ، إضافة إلى الفعاليات الترفيهية والتعليمية والألعاب التراثية والرياضية والتي ضمت سباقات الدراجات الهوائية، ولجري، ومسابقات الدومينو، والكيرم للرجال وللسيدات‪.

وثمن الرميثي الحضور اللافت لفعاليات لمهرجان، من جانب أهالي جزيرة دلما، الذين رحبوا بالحضور الكبير لزوار المهرجان من مختلف إمارات الدولة، لافتاً إلى التعاون الناجح للجنة المنظمة مع الجهات الحكومية المسؤولة في تسهيل عملية نقل الزوار من وإلى جزيرة دلما.