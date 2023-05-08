شفيونتيك تتصدر وأنس جابر تتراجع

برلين (د ب أ)

واصلت النجمة البولندية إيجا شفيونتيك تربعها على صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، في نسخته الصادرة اليوم الاثنين، بينما تراجعت النجمة التونسية أنس جابر من المركز الرابع إلى المركز السابع.

كذلك حافظت البيلاروسية أرينا سابالينكا، التي توجت أمس الأول السبت بلقب بطولة مدريد المفتوحة، بالفوز في النهائي على شفيونتيك، على موقعها في المركز الثاني.

وصعدت كل من الفرنسية كارولين جارسيا والأميركية كوكو جوف والكازاخستانية إيلينا رايباكينا مركزاً واحداً في التصنيف، كما صعدت اليونانية ماريا ساكاري إلى المركز الثامن بعدما وصلت إلى الدور قبل النهائي ببطولة مدريد.

وحلت البولندية إيجا شفيونتيك في المركز الأول برصيد 9625 نقطة، ثم جاءت البيلاروسية أرينا سابالينكا في المركز الثاني برصيد 7881 نقطة، وتبعتها الأميركية جيسيكا بيجولا في المركز الثالث برصيد 5300 نقطة، فالفرنسية كارولين جارسيا في المركز الرابع برصيد 5025 نقطة، ثم الأميركية كوكو جوف في المركز الخامس برصيد 4345 نقطة، وجاءت الكازاخستانية إيلينا رايباكينا في المركز السادس برصيد 4195 نقطة، فالتونسية أنس جابر في المركز السابع برصيد 4116 نقطة، ثم اليونانية ماريا ساكاري في المركز الثامن برصيد 3516 نقطة، والروسية داريا كستكينا في المركز التاسع برصيد 3505 نقاط، ثم حلت التشيكية بيترا كفيتوفا في المركز العاشر برصيد 3162 نقطة.