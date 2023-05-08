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جارديم: رفضنا «الاستسلام» فحققنا الهدف

جارديم: رفضنا «الاستسلام» فحققنا الهدف
8 مايو 2023 13:15

دبي (الاتحاد)
اعتبر ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي، أن تتويج فريقه بلقب دوري أدنوك للمحترفين، جاء ليقلب التوقعات ويبرهن خطأ النقاد الذين وضعوا «الفرسان» خارج قائمة المرشحين في بداية الموسم، حيث أن الفريق كان لديه إيمان بنفس ولعب بقوة المجموعة من أجل الصعود على منصة التتويج.
وكان جارديم قد ركز على الجانب النفسي على مدار الأسبوع للتحضير لمواجهة بني ياس الحاسمة للقب، ومن أساليبه عرض فيديو تحفيزي يحتوي مقاطع لأفراد عائلات اللاعبين، إلى جانب الابتعاد عن منصات التواصل الاجتماعي والتركيز على التدريبات فقط، وقال: كانت هناك منافسة قوية مع العين والشارقة والوحدة، لكننا حققنا الهدف الذي وضعناه من أجل أنفسنا، وأشكر هذه المجموعة من اللاعبين لأنهم العامل الأبرز وراء هذا اللقب بالاجتهاد والإصرار.
وأضاف: يجب احترام شباب الأهلي فلا يوجد سوى بطل واحد، وهذا الفريق هو نحن الذين عملنا بجد على مدار الموسم ورفضنا الاستسلام حتى النهاية.
وكان جارديم قد استهل الموسم بالخسارة أمام الشارقة في الجولة الأولى، ولم تكن النتائج في البداية على قدر الطموحات، قبل أن يبدأ الفريق بالتدرج بشكل تصاعدي وصولاً إلى صدارة الترتيب التي رفض التنازل عنها منذ يناير الماضي، وقال: ركزنا على أنفسنا، وأردنا أن نحقق النتائج الإيجابية دائماً قبل النظر إلى المنافسين، فكان لدينا ما أردنا.
يذكر أن جارديم يبحث حالياً تمديد عقده مع «الفرسان»، حيث ما زالت المفاوضات جارية بانتظار النهاية السعيدة.

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