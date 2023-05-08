«قلب الأسد» يعود في الموعد «الحاسم»

دبي (الاتحاد)

عاد الحارس ماجد ناصر في الموعد الحاسم لشباب الأهلي أمام بني ياس، حيث كان اللاعب الملقب بـ «قلب الأسد»، مرجحاً للغياب بسبب الإصابة التي تعرض لها وأجبرته للخضوع لعملية جراحية مؤخراً، لكنه ظهر في الوقت المناسب متحاملاً على نفسه من أجل ارتداء شارة القيادة ودعم زملائه في مباراة حسم اللقب الثامن.

وعبر ماجد ناصر عن فخره أن يكون أكبر لاعب عمراً يتوج بلقب دوري المحترفين بعمر 39 سنة و 35 يوماً، وقال: هذا الأمر يجعلها أهم بطولة في مسيرتي، وأهم شوط أمام بني ياس في الشوط الثاني، ربما هذه أهم بطولة لي لأنها أكدت أن العمر مجرد رقم، يجب أن يتواجد عنصر خبرة في الملعب أو خارجه، والاستعانة بهم في لحظات حاسمة كهذه.

وتابع: أشكر إخواني اللاعبين على جهودهم طوال هذا الموسم، والجماهير على الدعم الكبير، بدايتنا كانت سيئة لكن عرفنا كيف نعود ونحقق اللقب الذي نعتبره إنجاز كبير في ظل هذه المنافسة القوية هذا الموسم.

وحول احتمالية أن يكون هذا موسمه الأخير، وقال: هذا الأمر يعتمد على الجهازين الفني والإداري، رغم الإصابات التي تعرضت لها، لكن الكل يعرف أنني داخل الملعب أقدم أقصى طاقتي، واللاعب قادر على مواصلة العطاء بغض النظر عن عمره.