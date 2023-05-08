تتويج شباب الأهلي.. «ملحمة تكتيكية»!

عمرو عبيد (القاهرة)

حصد شباب الأهلي لقب الدوري، بعد صراع قوي وطويل هذا الموسم، بدأه «الفرسان» بخطوات تدريجية حتى الجولة العاشرة، التي اعتلى خلالها القمة ولم يُفرّط فيها سوى مرتين عندما تراجع «مؤقتاً» إلى المركز الثاني في الأسبوعين 12 و16، وتمكن من الاحتفاظ بها منذ فبراير الماضي حتى لحظة التتويج.



72 %

وقبل نهاية الدوري بجولة واحدة، أعلن «الفرسان» نفسه بطلاً مُحققاً نسبة نجاح بلغت 72%، فهو الأكثر فوزاً بـ16 مباراة والأقل تعرضاً للخسارة بـ3 هزائم فقط، واحتل خطا هجومه ودفاعه المركز الثاني بين قائمة الأقوى في دورينا، بمعدل تسجيل 2.1 هدف مقابل استقبال هدف واحد في كل مباراة، ولم تتوقف عجلة أهدافه عن الدوران إلا 3 مرات فقط ليُسجّل نسبة نجاح بلغت 88% في هذا الأمر، وخرج بـ«شباك نظيفة» في 7 مباريات بنسبة 28%.



18

شارك 18 لاعباً ضمن قائمة «القلعة الحمراء» في تسجيل وصناعة الأهداف التي منحته لقب الدوري، وقدّم الفريق صورة جماعية جيدة بتسجيل 63.5% من إجمالي أهدافه عبر التمريرات الحاسمة بين لاعبيه، وتفوقت أهدافه في الأشواط الثانية من المباريات بنسبة لافتة، إذ هز خلالها الشباك بنسبة 63.5% مقابل 36.5% لأهداف الأشواط الأولى.



52 %

وامتلك «المارد الأحمر» عدة نقاط قوة هجومية أبرزها العمق الذي أسهم في تسجيل 52% من أهدافه، مقابل 28.8% للطرف الأيمن و19.2% للجبهة اليسرى، ويُعد «الفرسان» الأكثر تسجيلاً للأهداف من خارج منطقة الجزاء بـ8 أهداف، ويأتي عزيزون جانييف في الصدارة بـ«ثُلاثية بعيدة المدى»، ورغم أن «البطل» اكتفى بتسجيل 11.5% من أهدافه عبر «الرؤوس»، إلا أنه حصد بواسطة 2 منها على انتصارين و6 نقاط مُباشرة، وتصدّر «المُخضرم» يوسف جابر تلك القائمة بتسجيله هدفين من «ألعاب الهواء»!



21

وقدّم «الفرسان» ملحمة تكتيكية متنوعة هذا الموسم، جمع فيها بين العديد من الأفكار الهجومية المختلفة، والمدهش أنه الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف من الهجمات المرتدة، بـ10 أهداف، ليكون أحد أكثر الفرق استغلالاً للسرعات التي أهدته 21 هدفاً، سواء بالمرتدات أو الهجوم السريع قليل التمريرات، كما بلغ شباب الأهلي شباك منافسيه 8 مرات عبر الهجمات هادئة الإيقاع، وهو أحد أفضل فرق دورينا استفادة من الركلات الثابتة، التي سجّل بواسطتها 18 هدفاً، نصفها من «الركنيات».



38.5 %

وتنوعت مصادر التمريرات الحاسمة لتُقدّم «لوحة فنية» استحق معها «الفرسان» التتويج، حيث سجّل الفريق 38.5% من أهدافه بواسطة الألعاب الثنائية سواء بالتمريرات البينية أو القصيرة أو «هات وخد»، كما أحرز الفريق 27% من الأهدف عبر التمريرات العرضية، أرضية أو هوائية، وكذلك التوغلات الجانبية العميقة في دفاعات المنافسين، بل إنه استخدم كذلك التمريرات الطولية في إحراز 7.7% من الأهداف!