أحمد مبارك: «السابع» لا يليق بـ «الملك»

علي معالي (دبي)

أكد أحمد مبارك مدير فريق الشارقة لكرة القدم أن المركز السابع لا يليق بـ «الملك» هذا الموسم في دوري أدنوك للمحترفين، بعد النتائج والبطولات، التي حققها من خلال التتويج بـ 3 ألقاب.

وقال أحمد مبارك: «ما حدث في بطولة الدوري أمر مزعج للغاية، ولست راضياً عنه، خاصة وأن كل الظروف كانت مهيأة لتقديم موسم مختلف في هذه المسابقة، ولكن في الأمتار الأخيرة تغير الوضع ووجدنا أنفسنا في المركز السابع وهو ما لا يليق بـ «الملك»، الذي استطاع أن يضع بصمته الإيجابية للغاية من خلال الفوز ببطولتين لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس السوبر».

وأضاف: «ما حدث في مباراة دبا الأخيرة بالتعادل 1-1، لم يكن متوقعاً، حيث كان حديثنا مع اللاعبين عن ضرورة الفوز حتى لا نجد أنفسنا في نهاية الدوري في ترتيب لا يليق بنا كفريق بطل، وهذه النتيجة أيضاً أزعجت المدرب كوزمين، وأهدرنا الكثير من النقاط على مدار الموسم كانت كفيلة بأن تضعنا في ترتيب لائق ومناسب باسم الفريق، والتعادل مع دبا أعتبرها نتيجة سلبية للغاية».

وتابع: «بعد ضياع حلم الدوري كان التفكير والكلام المستمر مع اللاعبين هو الفوز لتحسين الصورة والترتيب، في ظل السباق الكبير في الموسم الجاري، وتجميع أكبر عدد من النقاط، وليس صحيحاً أن تركيزنا على منافسات الكؤوس فقط، بل الظروف وضياع نقاط مختلفة جعلنا نبتعد نسبيا عن الدوري».

ورغم حالة الضيق لدى مدير الكرة بالشارقة بسبب ما حدث في الدوري، لكنه هنأ اللاعبين على ما قدموه في بقية المسابقات قائلاً: «صنعوا لأنفسهم تاريخاً جديداً، من خلال التتويج بكل هذه الألقاب في الموسم الجاري، وما زال أمامنا فرصة سانحة لتحقيق لقب جديد في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

وأشار أحمد مبارك إلى أن عقلية اللاعبين لا بد أن تتغير، وقال: «ليس معنى الفوز ببطولة أن نهمل الأخرى، وعقلية الانتصار لدى الفرق الكبيرة لا بد من ترسيخها، وهو ما نبحث عن كيفية تنفيذه وتطبيقه على لاعبينا في الفترات المقبلة، وهذه العقلية لا بد أن تتطور موسماً بعد الآخر».

وعن التغييرات المتوقعة في الموسم الجديد من لاعبين أو مدرب قال أحمد مبارك: «هذه الأمور يتم مناقشتها بين على سالم المدفع رئيس مجلس إدارة النادي وعبدالله العجلة رئيس شركة الشارقة لكرة القدم، وهناك توافق في الكثير من الأمور، كما تنتظر الشركة نهاية الموسم لمعرفة التقرير الخاص من كوزمين بشأن اللاعبين وما تم إنجازه وعمله في الموسم الحالي، والرؤية الخاصة بالموسم الجديد، ونحن في النادي نهتم بما يدور في ذهن جماهيرنا، التي نكن لها كل التقدير لدورها في قيادة سفينة الفريق».