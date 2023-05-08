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«ليون» يدخل الحقبة الأميركية

«ليون» يدخل الحقبة الأميركية
8 مايو 2023 12:03

ليون (أ ف ب)

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تنحّى جان ميشال أولاس الرئيس الرمز لنادي ليون الفرنسي عن منصبه، لصالح المالك الجديد رجل الأعمال الأميركي جون تكستور، الذي سيستلم منصب رئيس مجلس الإدارة.
وقال ليون في بيان خلال اجتماعه في 5 مايو: «قام مجلس إدارة نادي ليون بتعيين جون تكستور رئيساً لمجلس الإدارة، وذلك على إثر تنحي جان ميشال أولاس عن منصبه كرئيس ومدير عام لنادي ليون».
وأضاف البيان: «عُيّن تكستور أيضاً في منصب المدير العام اعتباراً من الخامس من مايو ولفترة مؤقتة، قبل القيام باختيار شخص لشغل هذا المنصب».
وكانت المجموعة التي يملكها تكستور اشترت ليون في ديسمبر الماضي، علماً بأنها تملك أسهماً أيضاً في ناديي كريستال بالاس الإنجليزي وبوتافوجو البرازيلي.
وكان أولاس اشترى نادي ليون عام 1987، عندما كان قابعاً في مصاف أندية الدرجة الثانية لمدة أربع سنوات.
نجح أولاس، بفضل إدارته المحنكة في قيادة ليون، في إحراز لقب بطل الدوري الفرنسي 7 مرات تولياً بين عامي 2000 و2008، وتوج بطلاً لكأس الرابطة المحلية عام 2001 وكأس فرنسا مرتين عامي 2008 و2012.
كما أطلق فريقاً للسيدات يعتبر من الأقوى على الصعيد الأوروبي.

ليون
كريستال بالاس
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