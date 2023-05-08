«النسور» 4 من 6 أمام «النمور»

فيصل النقبي (كلباء)

فشل اتحاد كلباء في الثأر من خسارة الذهاب أمام خورفكان 1-2، والتي حدثت على استاد صقر بن محمد القاسمي في الدور الأول، حيث انتهت مباراة الإياب بالتعادل 1-1، وهو التعادل الأول بين الفريقين في عصر الاحتراف.

وهذه هي المرة الأولى خلال المواسم الأربعة، التي يتفوق بها «النسور» على «النمور» في المواجهات بينهما في الدوري في عصر الاحتراف فقد حقق «النسور» 4 نقاط من 6، وهذه المرة الأولى التي يحدث بها هذا السيناريو بين الفريقين.

ورغم الفوارق الكبيرة بين مراكز الفريقين، حيث بلغ اتحاد كلباء النقطة 33، فيما أضاف خورفكان النقطة 25، إلا أن الغلبة في المواجهات المباشرة ذهبت لمصلحة أبناء الخور.