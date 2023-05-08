فيدرر: غياب نادال عن رولان جاروس سيكون قاسياً

باريس (رويترز)

قال روجر فيدرر، إنه يأمل أن يتعافى رافائيل نادال في الوقت المناسب قبل بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، وأكد اللاعب السويسري المعتزل أنه سيكون «قاسياً» على التنس، إذا غاب اللاعب الحاصل على 14 لقبا في رولان جاروس عن نسخة العام الجاري.

ويحاول نادال التعافي من إصابة أعلى الساق تعرض لها في بطولة أستراليا المفتوحة في يناير، لكن زادت المخاوف بخصوص غيابه عن بطولة فرنسا المفتوحة بعد انسحاب من بطولة إيطاليا.

وغاب نادال عن بطولة مدريد المفتوحة، ولم يتمكن أيضاً من المشاركة في البطولات في إنديان ويلز وميامي ومونت كارلو وبرشلونة.

وقال فيدرر الحاصل على 20 لقباً في البطولات الأربع الكبرى لشبكة سكاي سبورتس في سباق ميامي بفورمولا 1: «سيكون الأمر قاسياً. سيكون الأمر صعباً على التنس إذا لم يكن بوسع نادال المشاركة».

وأضاف: «لا أزال أتمنى أن يلحق. لقد تابعت انسحابه من روما، لذا أتمنى له كل التوفيق».

وتابع: «بكل تأكيد فإن نوفاك ديوكوفيتش لم يلعب كثيراً، لذا أتمنى أن يكون قوياً أيضاً، وكذلك الأمر للاعبين الشبان الصاعدين».

ويشارك نادال، الذي حصد 22 لقباً في البطولات الكبرى، بشكل سنوي في بطولة فرنسا المفتوحة منذ حصد لقبه الأول في باريس عام 2005. وتنطلق البطولة المقامة على الأراضي الرملية في 28 مايو.