«سبيشال ون» مطلوب في «باريس»

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبحث باريس سان جيرمان منذ أسابيع عديدة عن مدرب جديد يقود الفريق في الموسم المقبل، خلفاً للفرنسي كريستوف جالتييه المدير الفني الحالي، الذي لم يعد يحظى بالإجماع في «حديقة الأمراء».

وطُرحت أسماء كثيرة، ولكن قليل منها التي تم الاتصال بها رسمياً، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وكشفت شبكة «راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت» النقاب عن أن البرتغالي لويس كامبوس المستشار الرياضي لسان جيرمان أجرى اتصالات مع خورخي مينديز وكيل مواطنه جوزيه مورينيو من أجل استطلاع رأيه بشأن إمكانية تدريب الفريق هذا الصيف.

وقالت الشبكة إن مورينيو بدا مهتماً فعلاً بتدريب «الباريسي»، رغم أنه رفض من قبل عرضاً لتدريب فريقه السابق تشيلسي.

وأضافت الشبكة أن كامبوس ومورينيو يعرف كل منهما الآخر منذ سنواتهما الأولى في التدريب بالبرتغال، كما سبق لمورينيو أن استعان به محللاً كروياً وكشافاً للمواهب، عندما كان مديراً فنياً لريال مدريد عام 2012.

ويرى كامبوس أن مورينيو، بطل دوري الأبطال مرتين مع بورتو 2004 وإيه سي ميلان 2010، هو أفضل اختيار لتدريب سان جيرمان هذا الصيف، غير أن الدوائر القريبة من مورينيو تنفي وجود أية اتصالات بينه وبين كامبوس الذي يبدو أنه تفاوض مع وكيله وليس مورينيو شخصياً.

وأشارت الشبكة إلى أن مورينيو الذي سبق له تدريب بورتو وميلان وتشيلسي وريال مدريد وتوتنهام ومانشستريونايتد، لا يخفي في مجالسه الخاصة مع المقربين منه حالة السأم والملل، التي يعاني منها في الوقت الحالي، رغم أنه يحب حياته في روما، ما كان سبباً في رفضه العودة إلى تشيلسي الإنجليزي عندما طُُرح عليه قبل أسابيع.

وشددت الشبكة على أن مورينيو الملقب بـ «الرجل الخاص» أو «ذا سبيشال ون»، وجد في سان جيرمان «نقطة انطلاق» جديدة تنعش طموحاته، وأنه يعلم أنه بعد أن فاز مع «ذئاب» روما بدوري المؤتمر الأوروبي، سيكون من الصعب عليه أن يحقق ما هو أفضل من ذلك مع هذا الفريق، وأن ناديين فقط هما اللذان يغريانه بالرحيل عن روما، ريال مدريد وسان جيرمان، في حالة خلو منصب المدير الفني في كل منهما.

وتواصل شبكة «مونت كارلو سبورت» تقريرها: لو كانت لكامبوس الكلمة الأخيرة في سان جيرمان، لأمكننا القول بأن مورينيو وضع قدماً في العاصمة الفرنسية، ويتعين وقتها الحديث مع إدارة روما للحصول على موافقتها على رحيل مورينيو الذي ينتهي عقده في صيف 2024.

ولكن حقيقة الأمر أنه من الناحية التاريخية، يكون الاختيار دائماً قادماً من العاصمة القطرية الدوحة، حيث سبق إجراء اتصالات ومفاوضات غير رسمية منذ عدة أسابيع بعدد من المدربين ووكلائهم مثل جوليان ناجلسمان وتياجو موتا على سبيل المثال لا الحصر، وإن كان أي منهما لم يحظ بالإجماع.

وكانت القيادة القطرية للنادي الباريسي ترغب في أن يوافق الفرنسي زين الدين زيدان على تدريب الفريق، ولكن يبدو أن هذا الملف معقد نظراً لأن «زيزو» من مواليد مدينة مارسيليا، ومعروف ما بين سان جيرمان وهذا النادي من أوجه توتر وخلاف تاريخية.

واختتمت «مونت كارلو سبورت» تقريرها بالقول بأن شخصية مورينيو ثائرة كـ«البركان»، ودائماً ما تطرح تساؤلات، فالبعض يرى أن ذلك أمر إيجابي لإعادة شحن وتعبئة الفريق وإحكام القبضة على غرفة الملابس، بينما يراه البعض الآخر عاملاً معوقاً لأي تقدم للفريق.