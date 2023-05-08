حتا.. «الصعود 4» بسرعة «الإعصار»

معتصم عبدالله (دبي)

بصم حتا متصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى، على صعوده المبكر لدوري المحترفين في الموسم المقبل 2023- 2024، بعدما نجح في تعزيز صدارته برصيد 71 نقطة، بفوزه المثير أمام ضيفه الرمس 3-2 في واجهة «الجولة 32» لـ «دوري الدرجة الأولى» والتي شهدت مبارياتها فوز الإمارات «الوصيف» على العربي 4-1، وتعثر دبا الحصن «الثالث» بالتعادل مع مسافي 1-1.

وفي بقية المباريات، فاز فرسان هسبانيا على مضيفه العروبة 1-0، وخسر بينونة أمام الجزيرة الحمراء 0-2، وجلف أف سي على حساب الذيد 3-0، وتعادل الجزيرة الحمراء والتعاون 2-2، والفجيرة ومصفوت 1-1.

واقتصر سباق التنافس على بطاقة الصعود الثانية بين فريقي الإمارات ودبا الحصن على التوالي، في الوقت الذي أعلنت فيه الجولة هبوط بينونة رسمياً إلى دوري الدرجة الثانية باحتلاله المركز الأخير برصيد 15 نقطة، فيما يشتعل التنافس بين فريقي سيتي «الخامس عشر» برصيد 22 نقطة، ومنافسه فرسان هسبانيا «السادس عشر» برصيد 19 نقطة على تجنب الهبوط إلى جانب بينونة.

ونجح «الإعصار» في حسم تأهله الرابع لدوري الكبار من بوابة دوري الأولى، بعدما وسع فارق النقاط بينه ودبا الحصن المتراجع إلى المركز الثالث إلى 7 نقاط كاملة قبل جولتين على الختام، بتصدره برصيد 71 نقطة، مقابل 65 للإمارات الوصيف، و64 لدبا الحصن الثالث، ويحتاج حتا إلى نقطة واحدة من مباراتيه في الجولتين المقبلتين أمام فرسان هسبانيا وسيتي على التوالي لحسم الفوز بلقبه الثاني في دوري الأولى.

وهي المرة الرابعة التي ينجح فيها «الإعصار» حسم التأهل لـ «دوري الكبار»، بعد الأولى بنهاية موسم 2006- 2007 باحتلاله وصافة ترتيب دوري الدرجة الثانية، وجاء التأهل الثاني نهاية موسم 2015-2016 بتتويجه بطلاً لدوري الدرجة الأولى، فيما حسم التأهل الثالث باحتلاله المركز الثاني في دوري الأولى موسم 2018- 2019، قبل أن يضمن تأهله في الموسم الحالي قبل جولتين على الختام.

وظهر «الإعصار» في 5 مواسم سابقة على صعيد دوري المحترفين، بداية بموسم 2007-2008 «هبط بنهاية الموسم»، و2016-2017 و2017-2018 على التوالي، علاوة على خوضه موسم 2019-2020 «الملغي»، وصولاً إلى هبوطه بنهاية موسم 2020-2021 باحتلاله المركز الأخير.

ويدين حتا في فوزه الأهم في «الجولة 32» على حساب ضيفه الرمس 3-2، لقائده راشد عيسي بتسجيله الأهداف الثلاثة لفريقه في المباراة «هاتريك» ليرفع رصيده الشخصي إلى 10 أهداف في صدارة قائمة «الهدافين المواطنين» في دوري الأولى.

وعبر عيسى عن سعادته بالتأهل المستحق للإعصار قبل جولتين على الختام، «أشكر جمهور الفريق والإدارة بعد موسم طويل وصعب، مهمتنا لم تنته بعد وهدفنا الفوز باللقب»، وأضاف: «البداية كانت صعبة على الفريق في ظل ابتعادنا عن الترشيحات، ولكننا نجحنا في قلب التوقعات، وهدفنا اللقب».