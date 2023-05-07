الشحي والكثيري يحصدان «الذهب» في ختام «جراند سلام للجو جيتسو»

أبوظبي (الاتحاد)

أسدل الستار مساء أمس «الأحد» على منافسات بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيستو، التي أقيمت في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية على مدى ثلاثة أيام بمشاركة نخبة من اللاعبين المصنفين الأوائل وأساطير اللعبة والأساتذة والناشئين على مستوى العالم، وشهد اليوم الختامي للمنافسات تتويج أبطال فئة المحترفين من حملة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود.

تعد بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو واحدة من أكبر البطولات الرياضية عالمياً، حيث تم إطلاق منافساتها للمرة الأولى في عام 2015 في العاصمة اليابانية طوكيو، ثم انتقلت إلى لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأميركية، وبعدها حلّقت إلى مدن عديدة حول العالم، أبرزها ريو دي جانيرو وموسكو وسيدني ولندن وشنغهاي، وتشمل محطات وجولات عدة تقام في دول مختلفة من العالم، إلا أنها دائماً ما تختتم منافساتها في الإمارات، وتحديداً في عاصمة البطولات الكبرى «أبوظبي» لتتويج أبطال الجولات.

وشهد اليوم الختامي لبطولة أبوظبي جراند سلام تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في كافة جولات أبوظبي جراند سلام بحسب التصنيف المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو ( AJP).

وشملت قائمة المتوجين بالمراكز الأولى في تصنيف جولات أبوظبي جراند سلام لموسم 2022 - 2023 من حملة الحزام الأسود من السيدات كلا من البرازيلية ديانا تيكسيرا لوزن 49 كجم، والبرازيلية أنا رودريجز لوزن 55 كجم، والبرازيلية جوليا ألفيز لوزن 62 كجم، والبرازيلية إزادورا سيلفا لوزن 70 كجم، والبرازيلية جابرييلي بيسان لوزن 95 كجم، ومن الرجال كلاً من بطل الإمارات، زايد الكثيري لوزن 56 كجم، والبرازيلي ليوناردو ماريو لوزن 62 كجم، والبرازيلي ميريان ألفيس لوزن 69 كجم، والبرازيلي لوكاس بروتاسيو لوزن 77 كجم، والبرازيلي جينسن راموس لوزن 85 كجم، والبرازيلي كاترييل فيرنان لوزن 94 كجم، والبرازيلي ياتان بوينو لوزن 120 كجم.

حضر المنافسات الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد حميد بن دلموج الظاهري، ومنصور الظاهري عضوا مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو، وطارق خليل بدران القراعين مدير إدارة الاستثمار في مؤسسة زايد للأعمال الخيرية الإنسانية، وعدد من المسؤولين والضيوف وممثلي الأكاديميات المشاركة.

وفي منافسات المحترفين نجحت أكاديمية «كوماندو جروب» في تحقيق المركز الأول، فيما حلت أكاديمية A.F.N.T في المركز الثاني، ونادي بني ياس في المركز الثالث.

وواصل البطل زايد عبد الناصر الكثيري تفوقه الدولي، ونجح في تحقيق الميدالية الذهبية لفئة الحزام الأسود للمحترفين وزن 56 كجم، وحافظ على تصدره لتصنيف رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو الخاص بجولات أبوظبي جراند سلام في إنجاز إماراتي عربي فريد.

وحول هذا الإنجاز، قال الكثيري: «سعيد جداً على المستوى الشخصي بهذا الإنجاز، لكنني أشعر بسعادة كبيرة لصعودي بعلم الدولة إلى منصة التتويج، أهدي هذا الإنجاز للجماهير الوفية والجهاز التدريبي واتحاد الجو جيتسو، الذي يمهد لأبناء الإمارات طريق التقدم والارتقاء والقادم أجمل.

وأعرب خالد محمد الشحي لاعب منتخبنا الوطني ونادي العين عن سعادته الكبيرة بالحصول على ذهبية الحزام الأسود وزن 62 كجم ضمن فئة المحترفين، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي بذلها في الشهرين الماضيين قبل وأثناء وبعد شهر رمضان الكريم، وفي أعقاب المشاركة في بطولة كأس رئيس الدولة للجو جيتسو الأخيرة.

وأضاف: «كلنا نرغب في تحقيق لقب بطولة أبوظبي جراند سلام، خصوصاً وأنها الجولة الأخيرة في سلسلة من البطولات، كما أن نقاطها مؤهلة لحصد جائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو في نهاية العام، وأشعر بالامتنان لكل من ساندني في مسيرتي لتحقيق هذا الإنجاز.

من جانبه، قال منصور الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو: «المكانة العالمية التي بلغتها رياضة الجوجيتسو في الإمارات، ودور الدولة والعاصمة أبوظبي في النهوض باللعبة عالمياً، والنجاح في استقطاب نجوم وأساطير وأساتذة الرياضة من مختلف القارات، ما هي إلا ثمار ومكتسبات للدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، الداعم الأول للرياضة والرياضيين بشكل عام ولرياضة الجو جيتسو على وجه الخصوص».

وأشاد الظاهري بالمستوى الكبير للبطولة ونجاحها الفني والتنظيمي والتواجد اللافت لنخبة نجوم العالم الذين يجدون في عاصمة الجو جيتسو العالمية محطة أساسية لترسيخ مسيرتهم الاحترافية، وأثني سعادته على الأداء القوي لأبطال الإمارات في البطولة ونجاحهم في حصد الميداليات الملونة، خصوصاً في فئة المحترفين.

من جانبه قال عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «سعداء بالتطور التي تحققه بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو عاماً بعد آخر، حيث يتردد صدى نجاحاتها في أبرز عواصم الرياضة العالمية».

وأضاف العواني: «تقود العاصمة أبوظبي جهود نشر وتطوير رياضة الجو جيتسو في العالم، وخير دليل على ذلك هذه المشاركة المتميزة لنخبة نجوم البساط في جولة أبوظبي، وأود أن أهنئ جميع القائمين على هذا النجاح الفريد لعاصمة الجوجيتسو ودولة الإمارات».

وتقدم طارق البحري بالتهنئة للأبطال المتوجين بالمراكز الأولى في رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو الخاص بجولات أبوظبي جراند سلام، مؤكداً أن أبطال الإمارات يواصلون التقدم وتحقيق الأرقام التي تخولهم تبوء مكانة مرموقة في التصنيف الدولي للاعبين خلال الأعوام القليلة المقبلة.

وقال: «شهدت هذه الجولة نجاحاً كبيراً على الأصعدة كافة، واستقبلت العاصمة أبوظبي خلال الجولة الختامية أكثر من 1000 لاعب ولاعبة، من 80 أكاديمية، و53 دولة حول العالم.

ويتشارك البرازيلي أندريه لويز لاعب العين لفئة الحزام الأسود وشقيقته مارسيل لاعبة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس نفس الشغف برياضة الجو جيتسو فهما يعيشانها في كل الأوقات احترافاً وتدريباً، حيث تعمل مارسيل كمدربة للجو جيتسو في إحدى مدارس مدينة العين وتلعب في صفوف نادي الشارقة.

وشدد أندريه على أهمية بطولة أبوظبي جراند سلام في مسيرته كلاعب منذ مشاركته الأولى فيها قبل بضعة أعوام، مشيراً إلى أن بطولة أبوظبي جراند سلام بطولته المفضلة وقد حقق عدداً من ألقابها سابقاً.

وأضاف: «بطولة أبوظبي جراند سلام تجمع نخبة الأبطال الذين يأتون من كل مكان للمنافسة على لقبها، والسعي بكل قوة لجمع النقاط المؤهلة لجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو في ختام الموسم.

من جانبها وصفت مارسيل لاعبة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بطولة أبوظبي جراند سلام بالرائعة والمتطورة، موضحة أنها عازمة على تحقيق لقبها ضمن فئة المحترفين».