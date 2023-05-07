حتا أول الصاعدين إلى «دوري المحترفين»

معتصم عبدالله (دبي)

حسم فريق نادي حتا بطاقة الصعود الأولى إلى دوري المحترفين، بعدما عزز صدارته لدوري الدرجة الأولى بالفوز المثير أمام ضيفه الرمس 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على استاد حمدان بن راشد، ليرفع «الإعصار» رصيده إلى 71 نقطة ويضمن التأهل قبل جولتين على الختام، مستفيداً من تعثر دبا الحصن المتراجع للثالث برصيد 64 نقطة بتعادله مع ضيفه مسافي 1-1، فيما عاد الإمارات لمركز الوصافة برصيد 65 نقطة بالفوز على العربي 4-1.

وبدا الإعصار في طريقه لتحقيق فوز سهل بعدما تقدم بهدفي راشد عيسى في الدقيقتين 18 و20، قبل أن يعود الرمس ويدرك التعادل بهدفي جويلرم فيليبي في الدقيقة 23، وبيني عبيد 30، إلا أن المتألق راشد عيسى نجح في حسم المباراة بتسجيله الهدف الثالث «هاتريك» من ركلة جزاء في الدقيقة 82، وشهد الوقت بدل الضائع طرد ثنائي الرمس إسكندر توفيق وسليمان الظنحاني بالإنذار الثاني.

وعلى ملعبه في رأس الخيمة، استعاد «الصقور» مركز الوصافة بفوز عريض أمام ضيفه العربي 4-1، وسجل لأصحاب الأرض ليذبيري سيلفا في الدقيقة 4، وفهد باروت في الدقيقة 9، واندرسون كوستا 66، والهداف دياجو داسيلفا 91، فيما أحرز فرانسيفالدو ليما هدف العربي الوحيد في الدقيقة 72.

وتراجع دبا الحصن إلى المركز الثالث برصيد 64 نقطة، بتعادله أمام ضيفه مسافي 1-1، حيث تقدم الضيوف بهدف حسام لطفي في الدقيقة 84، وأدرك «البديل» ماركوس سوزا التعادل للحصن في الدقيقة 88. وبعيداً عن صراع الصعود، بات فريق بينونة أول الهابطين إلى دوري الدرجة الثانية، بخسارته أمام ضيفه الحمرية 0- 2، ليتجمد رصيده في 15 نقطة قبل جولتين على الختام، في المقابل أنعش فرسان هسبانيا «السادس عشر» حظوظه في البقاء، بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة بالفوز على مضيفه العروبة 1-0، ليبقى على مسافة ثلاث نقاط من منافسه سيتي «الخامس عشر» والغائب عن مباريات الجولة.

وشهدت بقية المباريات، فوز جلف أف سي أمام الذيد 3-0، وحسم التعادل مباراتي الجزيرة الحمراء والتعاون 2-2، والفجيرة ومصفوت 1-1.