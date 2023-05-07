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«الفرسان» يحسم «اللقب الثامن»

«الفرسان» يحسم «اللقب الثامن»
7 مايو 2023 23:11

مصطفى الديب (أبوظبي)
حسم شباب الأهلي لقب دوري أدنوك للمحترفين لصالحه بعد الفوز على بني ياس 2-1 في ختام منافسات الجولة قبل الأخيرة من البطولة، بعدما وصل إلى 54 نقطة وبفارق 3 نقاط أمام العين والوحدة.
وبهذه النتيجة يحلق «الفرسان» باللقب الثامن في تاريخه والرابع منذ بداية عصر الاحتراف.
جاءت المباراة حماسية مثيرة خاصة في الشوط الثاني، عندما بدأ بني ياس بالتقدم عند الدقيقة 61 برأسية المدافع ساشا لتشتعل المدرجات قبل أن يدرك عزبز جانييف التعادل عند الدقيقة 70 فيما كانت قمة الإثارة عندما نجح يحيى الغساني من تسجيل هدف البطولة من مجهود فردي عند الدقيقة 73 لتعلو صرخات جماهير «الفرسان» التي زحفت خلف الفريق من دبي.
وساهم الهدف في مزيد من الثقة للاعبي بطل الدوري، الذين سيطروا بشكل أكثر على مجريات اللقاء عكس فترة ما قبل التسجيل حيث أهدر الفريق فرصاً كثيرة للتسجيل بسبب الرعونة أمام المرمى.
واحتفل لاعبو شباب الأهلي مع الجماهير بعد نهاية اللقاء وسط أجواء حماسية كبيرة بقلب مدينة بني ياس.

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