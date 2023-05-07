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جارديم.. الاحتفال في «الظهور 500»

جارديم.. الاحتفال في «الظهور 500»
8 مايو 2023 01:12

دبي (الاتحاد)

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عاش البرتغالي ليوناردو جارديم أمسية خاصة للغاية، بعدما حسم شباب الأهلي لقب «دوري أدنوك للمحترفين»، في مباراة تحمل الرقم 500 له في الدوري خلال مسيرته التدريبية الطويلة والحافلة بالمحطات البارزة.
وعلى مدار 499 مباراة قادها في مسيرته الممتدة منذ 20 عاماً في الدوري قبل لقاء «السماوي»، حقق 270 فوزاً، وتعادل 114 مرة وخسر 115، وسجلت الفرق التي دربها 924 هدفاً واستقبل 588 هدفاً، محققاً ما مجموعه 924 نقطة بمعدل 1.85 نقطة.
ويمكن وصف جارديم بأنه رجل ولد مدرباً، حيث بدأ مباشرة العمل في القطاع التدريبي وسنه 22 عاماً في عام 1996، من خلال قطاع المراحل السنية، قبل أن يصبح مساعداً لمدرب فريق محترف في البرتغال وسنه 35 عاماً، والمدرب الأول في سن 39 عاماً، واستمر خلالها ليحصد نجاحات بارزة.
وتمكن جارديم من حصد لقب الدوري مع أولمبياكوس اليوناني عام 2013، والدوري الفرنسي مع موناكو، عندما أوقف هيمنة باريس سان جيرمان وقتها، وتفوق على مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة بيب جوارديولا موسم 2016-2017، كما حصد لقب دوري أبطال آسيا مع الهلال السعودي عام 2021، وسبق له الفوز بلقب دوري الدرجة الثانية البرتغالي مع بييرا-مار خلال رحلة صعوده التدريبية في عام 2010.
وتميز جارديم بأنه مكتشف المواهب، ولطالما منح الفرصة للاعبين الشباب، ومنح النجم الفرنسي كيليان إمبابي فرصة خوض أول مباراة احترافية في مسيرته بعمر 16 عاماً و347 يوماً، وهو ما انعكس على قراراته الموسم الحالي بمنح الفرصة للمواهب الشابة في صفوف شباب الأهلي للمشاركة بقوة، واستخراج أفضل ما لديهم من قدرات.
ويحسب لجارديم أنه نجح من الفوز بلقب «دوري أدنوك للمحترفين»، في أول ظهور له في ملاعبنا، حيث تعاقد معه شباب الأهلي خلال الصيف الماضي، فيما يبدو أنها أنجح صفقة لهم، بعدما أسهم في نقل أداء ونتائج الفريق بصورة إيجابية للغاية.

ليوناردو جارديم
دوري أدنوك للمحترفين
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