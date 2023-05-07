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شباب الأهلي يحلق بلقبي «دوري أشبال الطائرة»

شباب الأهلي يحلق بلقبي «دوري أشبال الطائرة»
8 مايو 2023 01:12

معتصم عبدالله (دبي)

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توج فريق شباب الأهلي بلقبي الدوري العام لأشبال الكرة الطائرة في الفئتين «أ» و «ب»، بفوزه على منافسه الجزيرة 3-1 في نهائي النسخة الأولى، والعين 3-0 في مباراة نهائي الفئة «ب»، ليحتفظ «الفرسان» بلقبي دوري الأشبال للموسم الثاني على التوالي.
وشهد الموسم الحالي، زيادة مطردة في مباريات فئة الأشبال لتصل في مجموعها إلى 224 مباراة في الفئة «أ» مقابل 91 في الموسم الماضي بنسبة زيادة بلغت 59 %، وبلغت نسبة الزيادة في عدد المباريات 57 % في فئة الأشبال «ب» بإقامة 224 مباراة في الموسم الحالي مقابل 96 في الموسم الماضي 2021-2022.
وأسدلت مباريات نهائي دوري الأشبال الستار على موسم 2022- 2023، للكرة الطائرة، والذي توزعت فيه 10 ألقاب ما بين 4 أندية شملت بني ياس، الجزيرة، شباب الأهلي، والوصل.
وفرض «الفرسان» أفضليته على صعيد مسابقات المراحل السنية بتتويجه بالقاب كأس الشباب، والدوري العام للناشئين، ودوري الأشبال في الفئتين «أ» و«ب»، وتفوق بني ياس على صعيد منافسات الرجال، بالفوز بكأس رئيس الدولة، ودرع الدوري، وكأس السوبر، فيما ظفرة الجزيرة بلقب كأس نائب رئيس الدولة، ونال الوصل لقب دوري الشباب، وحسم «الإمبراطور» لقب دوري السيدات.

شباب الأهلي
الكرة الطائرة
الجزيرة
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