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«الإمارات للطب الرياضي» ينطلق الخميس

«الإمارات للطب الرياضي» ينطلق الخميس
8 مايو 2023 01:12

دبي (الاتحاد)

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تنظم جمعية الإمارات للطب الرياضي، وبالتعاون مع مجلس الرياضيين في شرطة دبي، أول مؤتمر طب رياضي على مستوى الدولة، وذلك يومي الخميس والجمعة المقبلين، في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.
وأكدت الدكتورة مريم المطروشي رئيس مجلس الرياضيين، عضو اللجنة المنظمة لمؤتمر الإمارات للطب الرياضي، أن مشاركة المجلس ستكون بمبادرة القافلة الرياضية، والتي تهدف إلى إجراء أول بحث ودراسة للمستقبل الرياضي للإمارات، وهي أول دراسة استشرافية مجتمعية رياضية على مستوى الدولة والشرق الأوسط والعالم العربي، باعتبار الطب الرياضي جزءاً رئيسياً من الدراسة.وأوضحت المطروشي، أن المؤتمر سيناقش في نسخته الأولى موضوعات مختلفة ومهمة في الطب الرياضي ومنها الفحوص الجينية لتحديد مستقبل الرياضيين، والعلاجات التجديدية بالخلايا الجذعية، والذكاء الاصطناعي في الطب الرياضي، إضافة إلى أهمية فحوص الأداء الرياضي في تطوير مستوى الرياضيين.كما يسلط الضوء في المؤتمر على الإصابات الرياضية المختلفة وطرق علاجها وتأهيلها، لا سيما على النطاق العسكري والشرطي، مما يؤدى إلى تعزيز التعاون بين شرطة دبي ومؤتمر الإمارات للطب الرياضي وأهدافهم المشتركة للحد من الإصابات الرياضية وتطوير طرق العلاج في الدولة لتتماشى مع أحدث المعايير العالمية في الطب الرياضي وفحوص الأداء الرياضي.
من جانبه، صرح الدكتور عبدالله الرحومي، استشاري الطب الرياضي، رئيس جمعية الإمارات للطب الرياضي وطب إعادة التأهيل، رئيس مؤتمر الإمارات للطب الرياضي، بأن النسخة الأولى من المؤتمر ستكون بالتعاون مع عدة جهات رسمية وحكومية لإنجاح هذا الحدث، ومنها التعاون مع شرطة دبي والقافلة الرياضية ومجلس الرياضيين بشرطة دبي لتطوير القطاع الطبي الرياضي. وتوجه الدكتور الرحومي بالشكر للقائد العام لشرطة دبي وللمسؤولين على تعاونهم المستمر ودعمهم لتطوير قطاع الطب الرياضي في الإمارة والدولة.
ويشارك في المؤتمر 43 متحدثاً محلياً وإقليمياً وعالمياً، إضافة إلى استضافة 500 مشارك على مدى يومي المؤتمر وسيتضمن المؤتمر معرضاً مصاحباً يبرز أهم المستحدثات الطبية الرياضية وآخر ما توصلت إليه صناعات الأدوية والتأهيل والأداء والفحوص الطبية عالمياً.
 كما سيتم من خلاله الإعلان عن صناعات تعرض للمرة الأولى على مستوى الخليج العربي والشرق الأوسط مما يجعل المؤتمر والمعرض وجهة أساسية للمستخدمين والمصنعين لمواكبة التقنيات والاستادات الحديثة وآخر ما توصل له الطب الرياضي من توصيات علمية وعملية.

منصور بن محمد بن راشد
مجلس دبي الرياضي
الطب الرياضي
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