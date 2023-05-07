منتخب الجودو يدشن مشواره في مونديال الدوحة

الدوحة (الاتحاد)

احتفظ محمد جاسم السجواني أمين السر المساعد لاتحاد الجودو، بمنصب نائب رئيس اتحاد غرب آسيا للجودو، في الانتخابات التي جرت في الدوحة مساء أمس، على هامش بطولة العالم، بمشاركة 10 دول هي: الإمارات والسعودية والكويت واليمن والأردن وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق وقطر «البلد المضيف».

حضر الانتخابات كل من الكويتي عبيد العنزي رئيس الاتحاد الآسيوي للجودو، وافتتحها خالد العطية رئيس الاتحادين العربي والقطري، وفاز العراقي سمير الموسوي بمنصب رئيس اتحاد غرب آسيا.

وشملت قائمة لجان اتحاد غرب آسيا اختيار عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو الشاب علي محمد اليماحي عضواً في اللجنة الفنية، واختيار عضو الاتحاد الحكم الدولي أحمد سليمان البلوشي عضواً في لجنة الحكام.

وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، بالمكاسب الإدارية الرياضية التي تحققت على مستوى رياضة الجودو، بمواصلة تفوق الكوادر الرياضية الإماراتية في مختلف الاتحادات العربية والقارية والدولية، والتي كان آخرها احتفاظ ناصر التميمي بمنصب أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو لدورة خامسة.

ولفت إلى أن احتفاظ محمد جاسم بمنصبه في اتحاد غرب آسيا منذ 2015، واختيار اليماحي والبلوشي في لجان الاتحاد نفسه، تعكس ثقة دول العالم في الكوادر الإماراتية، التي تصنع الفارق في كل منظمة ينتمون إليها.

من جانبه، أكد محمد جاسم السجواني، أن ثقة الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا، تعتبر ترجمة لدعم واهتمام رئيس اتحاد الإمارات للجودو، الذي يقود منظومة العمل في الإمارات إلى العالمية، معبراً عن سعادته وزملائه بالإنجازات الجديدة للاتحاد وكوادره وحرصه على ترك بصمة واضحة في العمل الإداري باتحاد غرب آسيا.

على صعيد آخر، تتواصل صباح اليوم في الدوحة نزالات بطولة العالم للجودو، التي تستمر حتى 14 مايو الجاري، بمشاركة 657 لاعباً ولاعبة من 99 دولة، من بينها 10 دول عربية.

وتشهد جولة اليوم من منافسات الوزن الخفيف، لقاء لاعبنا شفيلي غرام في وزن تحت 66، مع بطل طاجكستان سعيد بور شهبوز على ضوء قرعة البطولة التي جرت ظهر أمس، ووضعت أيضاً لاعبتنا باتسو ألتان مع الإيطالية الشابة تونيولو فيرونيكا في منافسات وزن تحت 57 كجم، على أن تلاقي الفائزة في هذا اللقاء الكندية القوية المصنفة كلميمكيت جيسكا في المرحلة الثانية.

وتشهد مباريات «الثلاثاء» لقاء لاعبنا طلال شفيلي في وزن تحت 81 كجم مع الهولندي دي ويت فرانك، فيما وضعت القرعة لاعبنا جريجوري أرام مع اللاعب المصري المصنف حازم علي في منافسات الوزن الثقيل تحت 90 كجم، يوم الأربعاء المقبل، ويلتقي لاعبنا ظافر آرام بالمنغولي باتيخياج في منافسات الوزن الثقيل تحت 100 كجم، فيما يقابل لاعبنا معروف ماجو الفائز من مباراة المغربي الشاب محمد لحبوب والكوري كيمميونج في وزن فوق 100 كجم.

وأكد فيكتور مدرب منتخبنا الوطني اكتمال استعدادات المنتخب، لخوض منافسات بطولة العالم التي تأتي ضمن خطة الاتحاد الطويلة لإعداد اللاعبين لمشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024.