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الحريز: هدفنا استضافة مونديال البولو 2026 في الإمارات

الحريز: هدفنا استضافة مونديال البولو 2026 في الإمارات
8 مايو 2023 01:12

دبي (الاتحاد)

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كشف محمد الحريز، عضو مجلس إدارة اتحاد البولو، أن الآمال كبيرة في حصول الإمارات على شرف تنظيم بطولة العالم للبولو 2026، بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد الاتحاد الدولي للعبة، لدراسة استضافة الحدث، وزار خلالها عدداً من المنشآت الرياضية التي أبهرت الوفد، مؤكداً أن الإمارات تمتلك بنية تحتية للعبة تضاهي أفضل المنشآت العالمية، إن لم تكن الأفضل، ويكفي توافر كم كبير من الملاعب بالدولة وبمقاييس ومرافق عالمية، مشيراً إلى منتخبنا سيكون رقماً صعباً في البطولة، وسننافس على المركز الأول، كون الاتحاد يرسم الإعداد للبطولة فنياً وتنظيمياً من الآن، ويسعى لأن يكون لدينا منتخب قوي قادر على المنافسة مع الكبار في العالم.
ونوه الحريز بأن إعداد الناشئين من الجنسين ضمن أولويات، بل في بؤرة اهتمام مجلس إدارة الاتحاد، من خلال ترغيب البراعم، وخاصة من المواطنين وتسهيل مهمتهم، وتوفير الخيول والأدوات لهم وتنظيم البطولات الخاصة بهذه الفئة العمرية، وقال: وجدنا إقبالاً كبيراً، ووصل بعضهم هذا الموسم إلى مستويات طيبة، مما يدعونا للتفاؤل بأن المستقبل سيكون مشرقاً.
وأوضح، أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد الحبتور، يضم شخصيات تعشق البولو وتعمل بروح الفريق الواحد، وهو ما يساهم في تطوير اللعبة والارتقاء بها، بجانب تضافر جهود الأندية وسعيها إلى تطبيق استراتيجية الاتحاد، وهو ما يسهل من مهمة مجلس الإدارة في الفترات المقبلة؛ لأن الاتحاد الحالي وضع معايير ثابتة ومستدامة ليصبح العمل مؤسسياً وليس فردياً، وهذا يختزل الوقت والجهد.
وأشاد الحريز بفريق العمل بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية الذي يسخر كل جهوده لخدمة نشاط اللعبة، ويقدم العديد من التسهيلات لخدمة اللعبة، والنادي يعد من أفضل الأندية في العالم، بما يملكه من مرافق وتجهيزات وفريق دعم لوجستي.
ونوه بأن الاتحاد بدأ في تطبيق اللوائح المنظمة للبطولات من قيد للاعبين وتصنيفهم وفق القواعد الدولية، بما يتناسب مع طبيعة اللعبة بالدولة، بجانب تدشين موقع الاتحاد كي تستفيد منه الأندية وممارسو اللعبة، ومن يرغب من الانضمام للعبة، مما عزز من مكانة اللعبة محلياً وإقليمياً، وأسهم في انتشار جماهيريتها ومن ثم ممارسيها.

البولو
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