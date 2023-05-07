سلة شباب الأهلي في الفرصة الأخيرة أمام الهلال

علي معالي (دبي)

يخوض فريق شباب الأهلي لكرة السلة، في الثامنة من مساء اليوم، مباراته المهمة أمام الهلال السعودي في الخطوة الأخيرة للتأهل إلى نهائيات بطولة سوبر غرب آسيا «منطقة الخليج»، وهي الفرصة الأخيرة أمام «الفرسان» من أجل التأهل مع كبار منطقة غرب آسيا، في النسخة الأولى من هذه التصفيات التي ينظمها الاتحاد الآسيوي بالتعاون مع الاتحاد الدولي «فيبا» بهذا النظام الجديد، والذي أثرى اللعبة كثيراً، وأحدث بها حراكاً إيجابياً في القارة الصفراء.

ضاعت كل فرص التأهل السابقة في مشوار التصفيات لـ«الفرسان»، لتأتي مباراة اليوم مع الهلال السعودي لتكون الفرصة الأخيرة للفريقين من أجل إكمال عقد الفرق المتأهلة من منطقة غرب آسيا، والتي شهدت خلال الفترة الماضية صراعاً مريراً بين جميع الفرق من أجل الوصول للمحطة النهائية.

يعتمد شباب الأهلي في لقاء الليلة على مجموعة من لاعبيه أصحاب المواهب المختلفة من محليين وأجانب أملاً في الحصول على البطاقة الأخيرة، ومنهم سعيد مبارك ومحمد مبارك وحامد عبداللطيف وأحمد عبداللطيف وطلال سالم، إضافة إلى نيكولاس وبراندون، بينما يغيب الثنائي الخطير قيس عمر ومحمد عبداللطيف للإصابة.