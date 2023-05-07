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أشبال الشارقة بطل كأس الإمارات لليد

أشبال الشارقة بطل كأس الإمارات لليد
7 مايو 2023 22:19

الشارقة (الاتحاد)
تٌوج فريق الأشبال «ب» بنادي الشارقة بطلاً لكأس الإمارات للأشبال لكرة اليد، وذلك للمرة السادسة على التوالي، والثامنة في تاريخ النادي، بعدما تغلب على أشبال شباب الأهلي بنتيجة (33-24)، بملعب نادي النصر في دبي، ضمن الجولة السابعة والأخيرة من الدور النهائي من المسابقة، ليجمع أشبال الشارقة بين درع الدوري والكأس.
وقام فيصل حسين الطواش عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد رئيس لجنة المدربين ولجنة المنتخبات الوطنية، بتسليم فريق الشارقة كأس البطولة والميداليات الذهبية، بحضور جاسم محمد عضو إدارة الألعاب الجماعية مشرف كرة اليد، ويوسف أحمد، مشرف المراحل السنية بقلعة «الملك» الشرقاوي، وعلي المرزوقي مدير فريق رجال الشارقة لكرة اليد.
وبهذا اللقب تحصد كرة اليد الشرقاوية لقبها الثاني عشر هذا الموسم من أصل 14 مسابقة حتى الآن، بعدما حصد رجال الملك 4 بطولات، هي الدوري العام وكأس السوبر وكأس الإمارات وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة ويتبقى لهم المنافسة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، كما حصل شباب الملك على لقبي الدوري والسوبر والناشئين والأشبال والصغار جمعوا بين الدوري والكأس.

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