أرسنال يطارد السيتي بالفوز على نيوكاسل

لندن (د ب أ)

واصل فريق أرسنال مطاردته لمانشستر سيتي على صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بعد تغلبه على مضيفه نيوكاسل 2 / صفر، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الخامسة والثلاثين من المسابقة.

وسجل هدفي أرسنال مارتين أوديجارد في الدقيقة 14، وفابيان شار، لاعب نيوكاسل، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 71.

ورفع أرسنال رصيده إلى 81 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي، الذي لديه مباراة مؤجلة، فيما توقف رصيد نيوكاسل عند 65 نقطة في المركز الثالث.

وهذا هو الانتصار الثاني لأرسنال على التوالي، والـ25 بشكل عام في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في ست في المقابل، تلقى نيوكاسل هزيمته الأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية، وهي الهزيمة الخامسة للفريق هذا الموسم بالدوري مقابل الفوز في 18 مباراة والتعادل في 11 مباراة.

ولم تكن هناك أي فترة لجس النبض، حيث بادر نيوكاسل بشن هجمات متتالية على مرمى أرسنال، وكاد أن يسجل هدفاً مبكراً في الدقيقة الثالثة، عندما استلم جاكوب ميرفي الكرة داخل منطقة جزاء أرسنال في الناحية اليمنى وسدد كرة أرضية قوية، اصطدمت بالقائم الأيمن لحارس أرسنال آرون رامسدال. وفي الدقيقة الثامنة احتسب الحكم ركلة جزاء لنيوكاسل بعدما لمست الكرة يد جاكوب كيويور، مدافع أرسنال، داخل منطقة جزاء فريقه ، إثر تسديدة من برونو جيماريش لاعب نيوكاسل، ولكن وبعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد "فار" ألغى الحكم ركلة الجزاء.

وبعد استئناف اللعب، دخل أرسنال أجواء المباراة الهجومية وبادل فريق نيوكاسل للهجمات، بحثاً عن تسجيل هدف التقدم. وبالفعل نجح أرسنال في مسعاه وتمكن من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 14،عندما سدد مارتين أوديجارد كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء لتعانق كرته الشباك.

بعد الهدف فرض فريق نيوكاسل سيطرته على مجريات اللقاء، وتوالت محاولاته الهجومية بحثاً عن تسجيل هدف التعادل، ولكنه فشل في تشكيل أي خطورة على مرمى أرسنال، الذي تراجع لاعبوه لوسط ملعبهم للحفاظ على تقدمهم مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

ورغم سيطرة نيوكاسل ومحاولاته الهجومية المستمرة، تمكن أرسنال من تهديد مرمى نيوكاسل مستغلاً المساحات التي ظهرت في صفوف منافسه إثر تقدمه الهجومي.

وكاد أرسنال أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 21 من هجمة مرتدة، عندما مرر أوديجارد كرة بينية إلى جابرييل مارتينيلي داخل منطقة جزاء نيوكاسل، ليصبح في مواجهة نيك بوب، حارس نيوكاسل، حيث سدد كرة أرضية تصدى لها بوب ببراعة.

وكاد بوكايو ساكا أن يسجل الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة، 24 عندما انطلق بالكرة حتى دخل منطقة جزاء نيوكاسل وسدد كرة قوية أبعدها بوب ببراعة.

وكاد نيوكاسل أن يعادل النتيجة في الدقيقة 27 عندما مرر كالوم ويلسون كرة بينية إلى جوي ويلوك داخل منطقة جزاء أرسنال من الناحية اليسرى وسدد كرة قوية تصدى لها رامسدال ببراعة.

واستمرت محاولات نيوكاسل الهجومية بحثاً عن تسجيل هدف التعادل، فيما واصل أرسنال اعتماده على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة.

ومع ذلك لم تشهد الدقائق المتبقية من هذا الشوط أي جديد باستثناء فرصة خطيرة اتيحت لأرسنال في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة، عندما توغل أوديجار بالكرة داخل منطقة جزاء نيوكاسل ليصبح في مواجهة نيك بوب، حيث سدد كرة أرضية تصدى لها الحارس ببراعة ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدف.

وكثف نيوكاسل من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل، في المقابل اعتمد أرسنال على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة. وكاد نيوكاسل أن يعادل النتيجة في الدقيقة 48 ،عندما توغل ميرفي بالكرة من الناحية اليمنى حتى دخل منطقة جزاء أرسنال ومرر كرة عرضية، قابلها أليكسندر إيزاك بضربة رأس قوية لكنها اصطدمت بالقائم الأيسر.

بعدها بدقيقة تألق رامسدال وأنقذ أرسنال من تلقي هدف التعادل، عندما لعبت ركلة ركنية ارتقى إليها فابيان شار، وقابلها بضربة رأس قوية لكن رامسدال تألق وتصدى لها.

ورد أرسنال بهجمة في الدقيقة 51 عندما استلم جابرييل مارتينيلي الكرة داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى ليسدد كرة رائعة، لكن كرته اصطدمت بالعارضة.

بعد تلك الهجمة أصبح اللعب سجالا بين الفريقين، ولكن بدون خطورة حقيقية على المرميين، لينحصر اللعب في وسط الملعب. وظل اللعب منحصراً في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 71، والتي شهدت تسجيل أرسنال للهدف الثاني،عندما انطلق جابرييل مارتينيلي بالكرة من الناحية اليسرى ودخل منطقة جزاء نيوكاسل ومرر كرة عرضية قوية اصطدمت بقدم فابيان شار، لاعب نيوكاسل، وعانقت الشباك. بعد الهدف، كثف نيوكاسل من محاولاته الهجومية لتقليص الفارق، لكنه اصطدم بدفاع قوي ومنظم من لاعبي أرسنال، لينحصر اللعب في وسط الملعب. وظل اللعب منحصراً في وسط الملعب، حتى جاءت الدقيقة 89 والتي شهدت فرصة خطيرة لنيوكاسل، عندما استلم فابيان شار الكرة على حدود منطقة جزاء أرسنال وسدد كرة قوية، لكنها علت العارضة بسنتيميترات قليلة. ومر الوقت المتبقي من اللقاء بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز أرسنال 2 / صفر.