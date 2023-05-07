«النمور» و«النسور.. «التعادل عادل»!

فيصل النقبي (كلباء)

تعادل اتحاد كلباء وخورفكان 1-1، واكتفى كل منهما بالحصول على نقطة، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد كلباء، ضمن مباريات الجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين.

سجل لخورفكان فابيو أبرو، وتعادل لاتحاد كلباء أحمد جشك، ليرتفع رصيد اتحاد كلباء للنقطة 33، ويصل خورفكان للنقطة 25.

وهذا التعادل هو الأول للفريقين في عصر الاحتراف، والتعادل السادس لـ«النمور» والسابع لـ«النسور» في المسابقة هذا العام.

جاء الشوط الأول مثيراً، وشهد ندية واضحة بين الفريقين، حيث تقدم خورفكان أولاً عن طريق مهاجمه فابيو أبرو بالدقيقة 29، وبعد مراجعة الحكم لتقنية الفيديو تم احتساب الهدف، وعاد «النمور» للمباراة سريعاً عن طريق أحمد جشك بالدقيقة 32 بتسديدة قوية سكنت الشباك.

ولم يقدم الفريقان شيئاً يذكر خلال الشوط الثاني، وغابت الخطورة حتى نهاية المباراة بالتعادل 1-1.