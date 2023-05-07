فينورد يقترب من اللقب الهولندي

أمستردام (د ب أ)

عزز فريق فينورد صدارته للدوري الهولندي لكرة القدم، بفوزه على مضيفه إكسيلسيور 2/ صفر، خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الحادية والثلاثين من المسابقة.

وشهدت هذه الجولة هبوط فريق جرونينجين بعد تعادله مع جو أهيد إيجلز 1/1، وفوز تفينتي أنشخيدة على إيمن 3/ صفر.

وسجل هدفي فينورد سانتياغو خيمينز في الدقيقتين التاسعة و75.

ورفع فينورد رصيده إلى 76 نقطة، وتوقف رصيد إكسيلسيور عند 28 نقطة في المركز السادس عشر.

وأصبح فينورد بحاجة للفوز في المباراة المقبلة أمام جو أهيد إيجلز ليتوج رسمياً باللقب.

ويمكن لفينورد أن يتوج أيضاً في الجولة المقبلة في حال فشله في الفوز على جو أهيد إيجلز، وذلك إذا فشل أيندهوفن في الفوز على فورتانا سيتارد. وفي المباراة الثانية، هبط بشكل رسمي فريق جرونينجين، قبل نهاية المسابقة بثلاث جولات، وذلك عقب تعادله مع جو أهيد إيجلز 1/1.

وتقدم جرونينجين بهدف سجله ريكاردو بيبي في الدقيقة السادسة وتعادل ويليام ثور ويلومسون لجو أهيد إيجلز في الدقيقة 30.

ورفع جرونينجن رصيده إلى 18 نقطة، بفارق عشر نقاط خلف إكسيلسيور، صاحب المركز السادس عشر، الذي يخوض صاحبه مباراة فاصلة للبقاء في الدوري، ليهبط جرونينجن رسميا برفقة كامبور، صاحب المركز الأخير برصيد 16 نقطة.

في المقابل رفع جو أهيد إيجلز رصيده إلى 37 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز فريق تفينتي أنشخيدة على مضيفه إيمن 3/ صفر.

وسجل أهداف تفينتي ميشيل فلاب (هدفين) في الدقيقتين 70 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة، وفاكلاف سيرني في الدقيقة 75.

ورفع تفينتي رصيده إلى 55 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد إيمن عند 28 نقطة في المركز الخامس عشر.