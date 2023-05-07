الهبوط من «البوندسليجا».. «صراع سباعي»

برلين (د ب أ)



مع اقتراب الموسم الحالي من نهايته، وقبل 3 مراحل فقط من ختام مسابقة الدوري الألماني لكرة القدم، اشتعلت المنافسة في معركة الهروب من شبح الهبوط، خاصة مع الانتصارات المفاجئة التي حققها بعض المهددين بالهبوط.

ويسدل الستار اليوم الأحد على فعاليات المرحلة الحادية والثلاثين من المسابقة، لتصبح هناك 9 نقاط فقط متاحة أمام كل فريق في المسابقة.

وخاضت جميع فرق النصف الثاني من جدول المسابقة، ومن بينها الفرق المهددة بالهبوط، مبارياتها في هذه المرحلة خلال اليومين الماضيين.

وبعد 31 مرحلة من المسابقة، اقتصرت معركة الهروب من الهبوط على 7 أندية؛ هي فيردر بريمن (35 نقطة) وأوجسبورج (34 نقطة) وهوفنهايم (32 نقطة) وشالكه (30 نقطة) وشتوتجارت (28 نقطة) وبوخوم (28 نقطة) وهيرتا برلين (25 نقطة).

وشهدت المرحلة الـ31 فوزاً ثميناً لكل من أوجسبورج وهوفنهايم وشالكه وهيرتا برلين، علماً بأن انتصار الأخير جاء على حساب شتوتجارت، ما دفع مدرب هيرتا برلين إلى الإشارة لإمكانية نجاة فريقه في صراع البقاء بدوري الدرجة الأولى، موضحاً أن الفريق يحتاج مبدئياً إلى الفوز في جميع المباريات الثلاثة المتبقية له.

وكانت معظم التوقعات تشير إلى أن هيرتا برلين في طريقه للهبوط المبكر إلى دوري الدرجة الثانية، حيث كانت أي نتيجة سوى الفوز على شتوتجارت كفيلة بالاقتراب به خطوة هائلة من هذا المصير، ولكن النقاط الثلاث التي حصدها أنعشت آماله في البقاء.

كما يمكن لفريق أوجسبورج صاحب المركز الثالث عشر أن يعتبر فوزه في هذه المرحلة إنجازاً هائلاً، حيث تحقق على حساب يونيون برلين صاحب المركز الرابع، والمرشح للمشاركة بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ما يجعل أوجسبورج أكثر الرابحين في هذه الجولة، حيث ابتعد خطوة كبيرة عن المراكز الثلاث الأخيرة، وبات بحاجة لأربع نقاط وربما لفوز وحيد في المباريات الثلاثة الباقية ليضمن البقاء.

ورغم هذا، حذر شتيفان رويتر المدير الفني للفريق من الاطمئنان الزائد، وقال: «لم ينج الفريق بعد». وكان هوفنهايم من أكثر الرابحين في هذه المرحلة أيضا بفوزه الثمين 3 / 1 على إنتراخت فرانكفورت، ولكن لاعبه كريستوف بومجارتنر حذر أيضاً قائلاً: «تقدمنا خطوة كبيرة، ولكن الأمر لم يحسم بعد». وشهدت هذه المرحلة احتفالاً صاخباً لجماهير شالكه بعد فوز فريقها على ماينز 3 / 2، وتكرر هذا بين جماهير هيرتا برلين أمس بعد الفوز على شتوتجارت 2 / 1.

وقال توماس رايس المدير الفني لفريق شالكه: لم ننجز أي شيء سوى أننا ما زلنا في السباق للبقاء بدوري الدرجة الأولى. وعلى النقيض، سادت الأحزان أجواء فريق بوخوم بعد هزيمته صفر / 2 أمام مضيفه بروسيا مونشنجلادباخ ليتجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير بفارق الأهداف فقط خلف شتوتجارت.

وقال أنتوني لوسيلا قائد فريق بوخوم: «الأمر لا يقتصر علينا، وإنما يتعلق بالنادي أيضا، وبالجهاز الفني والمدينة بأكملها... يمكننا النجاة من الهبوط فقط إذا لعبنا بحماس. ما زلت أعتقد أن هذا بإمكاننا، ولكنها مسألة تركيز».