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يوفنتوس يعبر أتالانتا نحو «الوصافة الإيطالية»

يوفنتوس يعبر أتالانتا نحو «الوصافة الإيطالية»
7 مايو 2023 18:32

روما (رويترز)

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ارتقى يوفنتوس إلى المركز الثاني بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً ثميناً وشاقاً 2 - صفر على مضيفه أتالانتا، بعدما سجل المهاجم الإنجليزي صمويل إيلينج - جونيور هدفه الأول كلاعب محترف.
وأصبح رصيد يوفنتوس 66 نقطة من 34 مباراة، ويتقدم بنقطتين على لاتسيو ثالث الترتيب، وثلاث نقاط على إنتر ميلان صاحب المركز الرابع، وخمس نقاط على ميلان خامس الترتيب، بينما تجمد رصيد أتالانتا عند 58 نقطة، وتعقدت فرصته في التأهل لدوري أبطال أوروبا.
وصنع أتالانتا أكثر من فرصة للتسجيل في الشوط الأول، لكنه أخفق في التسديد على المرمى. وكاد جورجيو سكالفيني أن يحرز الهدف الأول من ضربة رأس لكن محاولته اصطدمت بالقائم.
وتقدم يوفنتوس بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني عندما استغل إيلينج-جونيور تمريرة من أركاديوش ميليك وسدد كرة اصطدمت بالعارضة، وهزت الشباك مكللاً هجمة بدأها بنفسه.
وبهذا يصبح إيلينج-جونيور ثالث لاعب إنجليزي يسجل ليوفنتوس في الدوري بعد ديفيد بلات ووليام جون جوردان.
ورغم محاولات أتالانتا العودة في النتيجة، فإن دوسان فلاهوفيتش سجل الهدف الثاني ليوفنتوس من هجمة مرتدة في آخر لعبة في المباراة. وسيتحول تركيز يوفنتوس الآن إلى مواجهة ضيفه إشبيلية في ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس. 

دوسان فلاهوفيتش
يوفنتوس
أتالانتا
الدوري الإيطالي
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