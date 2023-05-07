الألماني روتلوف بطل «تحدي الإمارات للجولف»

أبوظبي (الاتحاد)

حقق الألماني ماكسيميليان روتلوف لقب بطولة تحدي الإمارات للجولف، التي اختتمت اليوم في نادي شاطئ السعديات للجولف، وهو الحدث الثاني على التوالي الذي يُقام في أبوظبي في أسبوعين متتاليين ضمن جولة التحدي الدولية، بمشاركة واسعة من لاعبين عالميين إلى جانب نجوم منتخبنا الوطني الذين اكتسبوا خبرات كبيرة في هذا الحدث الدولي الذي يأتي ضمن الاتفاقية طويلة الأمد بين مجموعة الجولة الأوروبية واتحاد الإمارات للجولف.

قام معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الجولف، بتسليم الكأس للألماني روتلوف الذي أنهى المنافسات برصيد 14 ضربة تحت المعدل، بحضور عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، واللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الجولف، وتوم فيليبس المدير التنفيذي في الشرق الأوسط لجولة دي بي ورلد.

وكشف القائمون على جولة التحدي عن أن القيمة التقديرية للعائد الاقتصادي على أبوظبي لبطولتي تحدي أبوظبي وتحدي الإمارات اللتين أقيمتا على مدار الأسبوعين الماضيين، بلغا نحو 1.57 مليون دولار، مع إشغال البطولتين 3.290 ليلة فندقية في المنطقة المحيطة بنادي شاطئ السعديات للجولف ونادي أبوظبي للجولف، وعمل أكثر من 370 موظفاً ووسيلة إعلامية على مدار الأسبوعين الماضيين، لما في ذلك الطاقم الطبي، المسؤولون عن العناية بالملاعب الخضراء والصيانة.

تفوق الألماني روتلوف البالغ من العمر 30 عاماً، ليحقق أول لقب في مسيرته الاحترافية، بعدما حقق ضربتين تحت المعدل في الجولة الرابعة والأخيرة، واستفاد من تألقه في الجولة الثالثة عندما حقق 9 ضربات تحت المعدل بمجموع 63 ضربة «رقم قياسي للملعب»، متقدماً بفارق ضربة واحدة فقط عن الفرنسي أوجوك وساود الذي حقق 13 ضربة تحت المعدل، وجاء بالمركز الثالث الأسكتلندي كريج هوي والهولندي لارس فان ميخيل برصيد 12 ضربة تحت المعدل.

تأتي إقامة هاتين البطولتين المتتاليتين في أبوظبي ضمن جولة التحدي بفضل الشراكة بين مجموعة الجولة الأوروبية واتحاد الإمارات للجولف، بالإضافة إلى دعم الناديين المستضيفين نادي أبوظبي للجولف ونادي شاطئ السعديات للجولف، إلى جانب الرعاة: أرينا، فينيكس كابيتال والليث.

يذكر أن موسم جولة التحدي يحمل شعار الطريق إلى مايوركا، حيث يحصل أفضل 20 لاعباً في تصنيف الموسم على بطاقات الصعود إلى جولة دي بي ورلد في الموسم المقبل.

واعتبر معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الجولف جميع المشاركين في بطولتي التحدي للجولف التي احتضنتها دولة الإمارات على أرض العاصمة أبوظبي وخلال أسبوعين متتاليين شركاء رئيسين بالنجاحات التي رافقت هذين الحدثين الدوليين بعد عودتهما إلى الإمارات بعد غياب لخمس سنوات، حيث استقطبتا أكثر من 500 شخصية من قيادية اللعبة على المستوى الدولي والقاري والعربي، إلى جانب اكثر من 300 لاعب من أصحاب الإنجازات والبطولات حول العالم، بالإضافة لمدربيهم ووكلائهم ومرافقيهم.

وتوجه بالتهنئة للجميع بالنجاحات التي رافقت منافسات البطولة والفعاليات المصاحبة، وقدم التهنئة للفائزين بمختلف مواقعهم بسلم الترتيب العام في هذا المحفل الكبير والذي شهد مشاركة إيجابية تستشرف المستقبل للعديد من لاعبينا أبناء الإمارات بوجودهم ضمن الكوكبة المميزة من اللاعبين حول العالم لاكتساب الخبرات والتي تصب في النهاية بالارتقاء بمستواهم بساحات اللعبة، وسيتم ترجمتها خلال تواجد أبناء في جميع المحافل المقبلة الخليجية والعربية والقارية، وصولاً للعالمية

وأكد معاليه حرص الإمارات على احتضان كبريات البطولات والتي تلبي رغبة نجوم هذه الرياضة بالمشاركة فيها وللاستمتاع بالأجواء الجميلة والبنية التحتية لملاعب الجولف، معرباً عن سعادة بإقامة بطولتين تباعاً خلال أسبوعين على أرض الدولة بالعاصمة، إلى جانب احتضان العديد من البطولات المقبلة بمختلف ملاعب الدولة.