«كاتا الشارقة» بطل الدوري العام للكاراتيه

دبي (الاتحاد)

تصدر نادي الشارقة الرياضي بطولة الدوري العام لـ«الكاتا»، فرق جماعي لفئات الناشئين والناشئات والشباب والآنسات والرجال، والتي جرت على صالة نادي شباب الأهلي، مسجلاً 5 دروع من أصل 8 دروع للدوري العام لمسابقة الكاتا، بينما فاز نادي شباب الأهلي بدرعي فئتي الفتيات والسيدات، وحصل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس على درع فئة الأشبال.

شارك في المنافسات 12 نادياً ومركزاً، وهي أندية الشارقة الرياضي وشباب الأهلي والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس واتحاد كلباء والشارقة الرياضي للمرأة والذيد ومصفوت وفلج المعلا وعجمان ومراكز دراجون سبورت وبيس وكاراتيه كيدز، وشهدت البطولة منافسات مثيرة بين الأندية المشاركة للظفر بدرع الدوري العام لمسابقات الكاتا منذ بدايتها وحتى نهايتها.

حضر ختام الدوري العام لمسابقة الكاتا ومراسم التتويج، المهندس حميد شامس الأمين العام لاتحاد الكاراتيه، والمهندس سليمان الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية، وإبراهيم النعيمي عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه رئيس لجنة المسابقات، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد.