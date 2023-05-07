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الرياضي

لاعبو ريال مدريد يتغنون بـ«اللقب الملكي»

لاعبو ريال مدريد يتغنون بـ«اللقب الملكي»
7 مايو 2023 15:45

مدريد(د ب أ)
أشاد البرازيلي رودريجو والألماني توني كروس بتتويج فريقهما ريال مدريد بلقب كأس ملك إسبانيا، بالفوز في النهائي على أوساسونا بهدفين مقابل هدف. 

وتقمص رودريجو دور البطولة وسجل هدفي النادي الملكي، ليتوج بلقب كأس الملك للمرة الأولى في مسيرته، يكون بذلك قد حصد كل الألقاب الممكنة مع فريقه. 

ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن اللاعب البرازيلي قوله: «كنا نتحدث هذا الأسبوع، وقلنا بأن ريال مدريد لم يفز بالبطولة منذ فترة طويلة. كنت أيضاً بحاجة إلى هذه اللقب لإكمال سجل الألقاب الممكنة مع الفريق، لذلك فقد كانت أمسية خاصة جداً بالنسبة لي، ومع تسجيل هدفين أنا في غاية السعادة». وأضاف رودريجو: «كنت أريد الفوز بهذا اللقب، لأنه الوحيد الذي لم أفز به مع الفريق، وفي سن الـ22، فزت الآن بجميع الألقاب الممكنة. لكن أريد مواصلة الفوز بالمزيد والفوز بهذا الكأس مرات كثيرة. هذا أول لقب لي في المسابقة ورأيت أنها مسابقة خاصة. كانت الأجواء رائعة منذ لحظة خروجنا للقيام بتمارين الإحماء». 

وأثنى رودريجو على زميله ومواطنه فينيسيوس جونيور، وقال: «لطالما قلت أنني أحب اللعب معه. إنه لاعب خاص ونريد أن يستمر على هذا النحو». 

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من جانبه أوضح توني كروس: «إنه لقب كنت أفتقده وهو مهم جداً بالنسبة لي لأنني أردت الفوز بكل شيء مع ريال مدريد. لقد فعلت ذلك اليوم وأنا سعيد جداً. علينا الاحتفال باللقب». وأضاف «الفوز بالنهائيات ليس سهلاً أبداً. لقد رأينا ذلك، كانت مباراة صعبة للغاية. لم تكن أفضل مباراة لنا، لكن ذلك أمر طبيعي لأننا كنا في مواجهة فريق بذل أفضل ما لديه. قد يحصل أي شيء في المباريات النهائية. لكن في النهاية نجحنا في تحسين أدائنا بعد الهدف». 

وأشاد كروس بزميله فينيسيوس وقال عنه: «أعتقد انه كان مذهلاً وقد منحنا الكثير في أول 30 دقيقة». 

كما أبدى داني كارفاخال سعادته بلقب الكأس وقال سعيد للغاية لأنني فزت بلقب جديد مع هذا القميص. أهديه لجمهورنا، الذي كان رائعاً. سنحتفل ثم نبدأ التفكير في مباراة يوم الثلاثاء«. 

وأعرب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا عن تفاؤله بشأن المستقبل، وقال:»الفوز في النهائي يمنحنا طاقة كبيرة لمواجهة ما هو قادم«.
وأضاف»كان هذا الكأس الوحيد المتبقي لي للفوز به بهذا القميص ويجب أن نكون فخورين للغاية بفوزنا به، لأن الطريق إليه كان صعباً جداً هذا الموسم وقمنا بعمل رائع. الفوز بهذا النهائي يمنحنا الكثير من الطاقة الإيجابية لمواجهة ما هو قادم، حيث سنلعب مباراتين مهمتين في غضون أسبوع".

ريال مدريد
أوساسونا
كأس إسبانيا
توني كروس
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