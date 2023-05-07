بيراميدز غاضب بسبب الحق المشروع

القاهرة (د ب أ)

عبر هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن ضيقه الشديد من قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة، برفض طلب النادي الخاص بتأجيل مباراته أمام الإسماعيلي والمحدد لها بعد غدٍ الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في إطار منافسات الدوري الممتاز.

وقال هاني سعيد في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه، إن طلب النادي لرابطة الأندية المصرية بتأجيل مباراته أمام الإسماعيلي حق مشروع، بعدما أنقذ سمعة الكرة المصرية وشارك رغم ضيق الوقت في مباراة كأس السوبر بالإمارات أمام الأهلي، عقب اعتذار الزمالك.

وأشار سعيد إلى هذا الطلب جاء نظراً للتأخير في موعد عودة الفريق للقاهرة، بسبب ظروف الطيران الخارجة عن إرادة النادي، وهو الأمر الذي يتحمل مسؤوليته اتحاد الكرة، منظم مباراة السوبر بالإمارات.

وأضاف: «كيف يحجز لنا اتحاد الكرة المصري طائرة العودة من الإمارات يوم الأحد ويطالبوننا أن نلعب مباراة الإسماعيلي يوم الثلاثاء، والخلط في خطاب الرابطة المرسل إلى نادينا واضح، حيث أرسلوا لنا خطاباً يتحدث عن مواجهة السوبر وكأنها مواجهة أفريقية أو عربية».

وأضاف: «لم يضع المشرف على لجنة المسابقات عامر حسين في الاعتبار أي مسؤولية وطنية تجاه نادي بيراميدز، الذي أنقذ سمعة الكرة المصرية ووافق على المشاركة في كأس السوبر المصري بعد اعتذار الزمالك، وتجاهل معاناة الفريق في السفر من جنوب أفريقيا إلى القاهرة في رحلة تخطت 19 ساعة ثم إلى أبوظبي، ولعب مباراة من 4 أشواط ثم العودة إلى القاهرة الأحد، وكأن لاعبي فريقنا ماكينات لا تستحق الراحة».

وأوضح: «بيراميدز غير مسؤول تماماً عن حجز رحلة العودة من الإمارات إلى القاهرة، ولكن اتحاد الكرة والشركة الراعية هما من قررا عودة الفريق اليوم الأحد، لظروف الطيران المتاحة لديهم وبالتالي ليس لنا دخل في الأمر ومن حق بيراميدز تأجيل المباراة».

وشدد هاني سعيد على أن الموضوع أصبح صعباً في التعنت ضد بيراميدز وفي رفض جميع طلباته المشروعة، مع العلم أن النادي الأهلي لعب ست مباريات أقل من باقي الأندية في الدوري، وبالتالي فإن تأجيل مباراة الفريق أمام الإسماعيلي لن يكون هو السبب في تعطيل منافسات الدوري، لأن المسابقة مستمرة حتى نهاية شهر يوليو، فما الداعي لضغط الأندية واللاعبين بهذه الصورة؟