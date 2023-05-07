«الأمن والمنافذ» يحصد درع مدير عام شرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مسابقات درع مدير عام شرطة أبوظبي للموسم الخامس 2022-2023، والتي شملت أنشطة رياضية مختلفة، بفوز قطاع شؤون الأمن والمنافذ في المجموع العام للتنافس على الدرع، بعد منافسة قوية مع القطاعات الشرطية أصحاب المراكز الأولى.

ونظم مركز التربية الشرطية الرياضية منافسات السوبر لشد الحبل والدوري لشد الحبل على كورنيش أبوظبي وفاز بالسوبر قطاع شؤون الأمن والمنافذ بالمركز الأول، وحصل قطاع المهام الخاصة على المركز الثاني وحاز قطاع الأمن الجنائي المركز الثالث.

وشهدت مسابقة الدوري لشد الحبل منافسات قوية، وانتهت بفوز قطاع العمليات المركزية بالمركز الأول وحاز قطاع شؤون القيادة على المركز الثاني، وحصل قطاع أمن المجتمع على المركز الثالث.

وتوج الفائزين، العميد الدكتور راشد محمد بورشيد نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية ورئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، بحضور العميد حميد سعيد العفريت مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بالإنابة، والعميد عثمان حاجي خوري نائب مدير قطاع الموارد البشرية، والعميد عصام عبدالله آل علي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية بقطاع الموارد البشرية.