حمدان بن محمد بن زايد يستقبل مجلس إدارة اتحاد المصارعة

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، مجلس إدارة اتحاد المصارعة.

واطلع سموه، خلال اللقاء، على آخر مستجدات وخطط الاتحاد أبرزها تسجيل لعبة «المطارحة» وحصولها على الاعتراف الرسمي كأحد أنواع المصارعة التقليدية الإماراتية من قبل الاتحاد العالمي للمصارعة، وإدراجها على موقعه الإلكتروني، وذلك سعياً للحفاظ على موروث التراث الإماراتي مع تطوير كافة اللوائح المنظمة للعبة إلى جانب تنظيم أول بطولة مصارعة رسمية «بطولة كأس رئيس الدولة» خلال العام الحالي في إمارة أبوظبي.

حضر اللقاء، معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي رئيس مجلس الإدارة، والشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان أمين عام اتحاد المصارعة، وطلال الهاشمي، وعبدالرحيم البطيح النعيمي، والدكتور زياد صالح، وموزة آل علي، وسلطان الكتبي، أعضاء المجلس.

وتم خلال اللقاء، مناقشة آخر مستجدات وخطط الاتحاد، أبرزها تسجيل لعبة «المطارحة»، وحصولها على الاعتراف الرسمي كنوع من أنواع المصارعة التقليدية الإماراتية من قبل الاتحاد العالمي للمصارعة وإدراجها على موقعهم الإلكتروني، وذلك سعياً للحفاظ على موروث التراث الإماراتي مع تطوير كافة اللوائح المنظمة للعبة.

وناقش الاتحاد أيضاً الخطط التطويرية لنشر اللعبة محلياً وعالمياً، والتركيز على أهمية دور لعبة المصارعة في تعزيز الروح الرياضية ونشر ثقافة اللعبة مع العمل على تحقيق الأهداف التي وضعها الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.

وأكد معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، رئيس مجلس اتحاد الإمارات للمصارعه، أنه سيتم تطوير استراتيجية شاملة للسنوات الخمس القادمة، وأنه سيتم توفير مراكز تدريبية مهيأه لهذه الرياضة، مشيراً إلى أن الاتحاد سيعمل بجدية لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات التي تم وضعها لتعزيز مكانة الدولة محلياً وعالمياً في هذا الشأن.

يذكر أن اتحاد المصارعة تم إشهاره في الخامس من يناير عام 2023، من قبل الهيئة العامة للرياضة بالقرار رقم 5 لسنة 2022.