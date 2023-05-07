الحمرية بطل سباق دبي للتجديف الحديث

دبي (الاتحاد)

شهدت شواطئ جزر دبي التابعة لشركة نخيل، تظاهرة رياضية بحرية كبيرة مع إقامة منافسات سباق دبي لقوارب التجديف الحديث، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي 2022-2023.

وحقق الحدث نجاحاً عريضاً تمثل في مشاركة ما يزيد عن 60 متسابقاً مثلوا 6 أندية تنافست على ألقاب و15 فئة متنوعة، ورافق السباق العديد من الفعاليات والأنشطة على شواطئ جزر دبي، التي احتضنت المنافسات ليتحول الحدث إلى مهرجان بحري.

وخطف لاعبو ولاعبات نادي الحمرية، الأضواء في مراحل السباق الذي اشتمل على 15 فئة متنوعة في المسافة الأولمبية للفردي والزوجي والرباعي رجال وسيدات وشباب وناشئين، حيث حصد فريق النادي مع نهاية اليوم كأس التفوق العام بجدارة وبمجموع نقاط كبير.

وكانت أبرز النتائج، تفوق لاعبي ولاعبات الحمرية في فردي الناشئين 16 سنة بحصول زايد الشامسي ومحمد عامر الشامسي وسلطان أحمد الشامسي حسب الترتيب على المركز الثلاثة الأولى ثم مودة محمد وحمدة إبراهيم بذهبية وبرونزية فردي الناشئات وسارا الأجنف ومودة محمد بذهبية وبرونزية فردي السيدات وعمار عبيد وسالم خلفان بذهبية وبرونزية فردي تحت 23 سنة.

وعلى مستوى منافسات الزوجي، ظفر الحمرية بذهبية وفضية الناشئين عبر حمد الشامسي وسلطان أحمد (الأول) وزايد الشامسي وعلي العامري (الثاني)، فيما أحرز النادي ذهبية رباعي الرجال وذهبية رباعي السيدات.

كما حصل الثنائي علي الحمادي وذياب العوضي على فضية وبرونزية فردي الناشئين 18 سنة والثنائي حمدة إبراهيم ومودة محمد على زوجي الناشئات وحمد المطروشي على برونزية فردي الرجال وسالم خلفان على برونزية فردي شباب تحت 23 سنة، وذهبت فضية 23 سنة للثنائي عمار عبيد وذياب العوضي وبرونزية الرجال عبر الثنائي مجدي وحمد المطروشي.

وسطع في الجولة منافساً على صدارة الترتيب العام فريق نادي أبوظبي للرياضات البحرية، والذي سجل تألقاً بحصول إبراهيم المراعي وميلوش بذهبية وفضية فردي الرجال وكريستي ماكينزي وماريسا كروثير بذهبية زوجي ناشئات وأكسل رودي بذهبية فردي 18 سنة والثنائي فوكسو ولبديا بذهبية زوجي السيدات.

وفاز الثنائي سلطان آل علي وأكسل رودي بذهبية زوجي تحت 23 سنة، وحقق الثنائي عيسى الظاهري وعبدالعزيز خشوعي بالبرونزية، وحصل سلطان الزعابي على فضية فردي 23 سنة، وحصلت فوكسو على فضية السيدات فردي ومارسيا كروثير على فضية الناشئات وحقق الفريق فضية وبرونزية رباعي الرجال وفضية وبرونزية رباعي السيدات.