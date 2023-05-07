دياز والنهائيات.. عقدة الـ 27 عاماً!

سلطان آل علي (دبي)

خسر الهلال السعودي لقب دوري أبطال آسيا 2022 لصالح نادي أوراوا ريد الياباني، بعد التعادل ذهاباً في السعودية 1-1 والخسارة إياباً في اليابان بنتيجة 1-0، ليكرر الفريق الياباني سيناريو 2017 بنفس النتائج ويحرم الهلال ومدربه رامون دياز مرة أخرى من التتويج، لتصبح النهائيات عقدة لدى دياز أكبر من أي وقتٍ مضى، حيث خسر آخر 7 نهائيات على التوالي مع جميع الأندية!

وخاض رامون دياز بمسيرته 16 مباراة نهائية في 12 بطولة «مع مباريات الذهاب والإياب»، حقق خلالها اللقب مرتين فقط، بينما خسر 10 ألقاب.

وتعد أرقامه في المباريات النهائية مرعبة جداً، حيث لم ينتصر سوى مرتين خلال 16 مباراة، وتعادل مرتين، بينما خسر 12 مباراة، كما أنه استقبل 24 هدفاً وسجل 14 هدفاً فقط.

ويعود أول نهائي للأرجنتيني إلى 1996 مع فريق ريفر بليت، حيث حقق حينها لقب كأس ليبرتادوريس على حساب أميركا دي كالي الكولومبي، بعد الخسارة ذهاباً 1-0 والفوز إياباً 2-0. بعد ذلك خسر دياز 3 ألقاب مع ريفر بليت.

في 1996 أمام يوفينتوس الإيطالي في كأس الإنتركونتيننتال ثم في 1997 بنهائي كأس سود أمريكانا أمام فيليز الأرجنتيني بركلات الترجيح. وفي نهائي نفس البطولة عام 1999، هُزِم بطريقة قاسية أمام كروزيرو البرازيلي بمجموع 5-0 في الذهاب والإياب!وبعد 18 عاماً عن النهائي الأخير له في 1999، وصل دياز إلى نهائي كأس الملك مع الهلال في 2017، وتمكّن من تحقيق اللقب بصعوبة على حساب الأهلي بنتيجة 3-2. وقد كان هذا لقبه الأخير على الإطلاق في مسيرته، وخسر بعدها المدرب الأرجنتيني لقب دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد دايموندز في 2017 بمجموع 2-1. ورحل بعدها عن الزعيم الهلالي قبل العودة مجدداً في 2022، ليخسر 3 نهائيات أمام الفيحاء في كأس الملك بالترجيح وريال مدريد في كأس العالم للأندية بنتيجة 5-3 وأوراوا من جديد في نهائي أبطال آسيا بنفس سيناريو 2017 تحديداً.

وخلال هذه الفترة التي تلت تدريبه للهلال، خسر دياز 3 نهائيات مع ناديين مختلفين، حيث قاد الاتحاد السعودي وخسر نهائي كأس السوبر أمام الهلال نفسه بنتيجة 2-1 في 2018، وبعد ذلك درب النصر الإماراتي وخسر نهائيين خلال شهر ونصف أمام شباب الأهلي في كأس الخليج العربي بركلات الترجيح وفي كأس رئيس الدولة بنتيجة 2-1.

ويعد الهلال أكثر الأندية التي قادها رامون دياز في النهائيات وذلك في 5 بطولات مختلفة، ولم يحقق رامون سوى لقب واحد وهو كأس الملك، بينما خسر أبطال آسيا مرتين وكأس العالم للأندية وكأس الملك، ويأتي بعد الهلال، ريفر بليت الذي قاده في 4 بطولات، فشل في تحقيق 3 منها وحقق بطولة واحدة فقط.

البطولات التي حققها دياز في النهائيات:

2017: كأس الملك - الهلال

1996: كأس ليبرتادوريس - ريفر بليت

البطولات التي خسرها دياز في النهائيات:

2023: دوري أبطال آسيا - الهلال

2023: كأس العالم للأندية - الهلال

2022: كأس الملك - الهلال

2021: كأس رئيس الدولة - النصر

2021: كأس الخليج العربي - النصر

2018: كأس السوبر - الاتحاد

2017: دوري أبطال آسيا - الهلال

1999: كأس سود أمريكانا - ريفر بليت

1997: كأس سود أمريكانا - ريفر بليت

1997: كأس الإنتركونتيننتال - ريفر بليت