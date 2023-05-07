«سيتي بيب» يهزم «الكمبيوتر الخارق»!

عمرو عبيد (القاهرة)

بعيداً عن الاستخدام «الطريف» لبعض «الكائنات الحية» في توقع نتائج مباريات كرة القدم وأسماء الفائزين بالبطولات الكُبرى، مثل الأخطبوط «الراحل» بول وغيره من حيوانات الدببة والباندا والفيل والجمل، فإن «الذكاء الاصطناعي» اقتحم هذا المجال في السنوات الماضية تحت المُسمى الشائع «الكمبيوتر الخارق»، وتوالت تجارب هذا النوع من الحاسبات الإلكترونية في توقع النتائج والأبطال، وتارة تصيب وكثيراً ما تخيب!

وجرى تداول الكثير من التقارير الإعلامية المرتبطة بالنسخة الجارية من «البريميرليج» خلال الأشهر الماضية، ورجحت أغلبها استعادة أرسنال لقب الدوري الغائب منذ 19 عاماً، لكن مانشستر سيتي قلب الأمور «رأساً على عقب» بالعودة إلى الصدارة وزيادة الفارق مع «الجانرز» إلى 4 نقاط ولا يزال يملك مباراة مؤجلة، وبعدما كان «الجانرز» متفوقاً على «البلومون» بـ8 نقاط في فترة سابقة، عاد «حامل اللقب» ليطيحه وينفرد بالقمة ويقترب كثيراً من الاحتفاظ بلقبه للموسم الثالث «توالياً»، وهو ما يعني أن «الكمبيوتر الخارق» لا يُمكنه التغلب على «سيتي بيب» في «لُعبة العقول»!

ورغم أن أغلب أجهزة «الكمبيوتر الخارق» بمختلف أنواعها المُستخدمة من قبل المواقع المتخصصة أو الصحف الكبرى، توقعت فوز أرسنال باللقب الإنجليزي، إلا أن جهازاً واحداً فقط «راهن» على «السيتي»، والغريب أن هذا التوقع جاء في يناير من العام الجاري، حيث نشرت صحيفة «إكسبريس» توقعات «الكمبيوتر الخارق إس بي آي» التي أكدت فوز «سيتي بيب» بالدوري رغم تأخره عن «الجانرز» بفارق 5 نقاط آنذاك، لكن الجهاز أشار إلى فوز «السيتيزن» بفارق الأهداف بعد التساوي مع «المدفعجية» في عدد النقاط.

وكتبت الصحيفة أن قلوب «كتيبة أرتيتا» وتشيلسي وليفربول ستتحطم في نهاية الموسم، وهو الأقرب للحدوث حتى الآن، إذ قال الجهاز الإلكتروني إن «الريدز» لن يلعب في دوري الأبطال بالموسم المقبل، بينما سينجح مانشستر يونايتد ونيوكاسل في تحقيق ذلك، وسيُنهي توتنهام الموسم في المركز السادس.

وباستثناء هذا التوقع مطلع 2023، فقد أخفقت جميع الأجهزة الأخرى في تقدير قوة وقدرات «السيتي» الحقيقية، حيث نشرت «ذا صن» تقريراً مشابهاً في شهر فبراير الماضي، قالت فيه إن أرسنال سيفوز بـ«البريميرليج» بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي، وإن توتنهام سيكون خامساً، تاركاً المركز السادس لـ«الريدز»، بينما اتفقت على نجاح «الشياطين» و«الماجبيز» في العودة إلى دوري الأبطال.

وفي مارس، تحدثت «ميرور» عن توقعات «الكمبيوتر الخارق بيتسي» الذي اتفق مع نظيره السابق حول استعادة «المدفعجية» اللقب بنفس فارق الـ4 نقاط مع «السيتي»، وكذلك إخفاق «السبيرز» و«الريدز» مقابل تفوق «اليونايتد» ونيوكاسل، والطريف أن جميع الأجهزة «الخارقة» اتفقت على هبوط إيفرتون إلى الدرجة الأدنى، وهو قريب جداً بالفعل من هذا «السقوط المُروّع».

ودخلت صحيفة «ماركا» الإسبانية السباق الإنجليزي في فبراير الماضي أيضاً، بتوقع جهازها «الخارق نظرياً» حصد أرسنال «البريميرليج» بفارق 7 نقاط هذه المرة، لكنها اتفقت على بقاء مانشستر يونايتد ونيوكاسل في «المربع الذهبي»، مع ابتعاد ليفربول أكثر عن المقاعد الأوروبية، بينما كان «التوفيز» راسباً دائماً في ذيل الترتيب!